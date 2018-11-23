На Волині ще одна сільрада хоче приєднатися до ОТГ
Сьогодні, 18:41
Кримненська сільська рада хоче приєднатися до Дубечненської ОТГ.
Про це написав Віктор Смолярчук на Facebook, - повідомляє Район.Стара Вижівка.
У п'ятницю, 2 серпня, Кримненська сільська ради на пленарному засіданні ухвалила рішення про приєднання до Дубечненської ОТГ.
Місяцем раніше сільський голова Руслан Курижко видав розпорядження про проведення громадських слухань з цього питання. Заперечень від мешканців сіл, які проживають на території Кримненської сільради не надійшло.
Відтак, зараз прийняте рішення подадуть на розгляд сесії Дубечненської сільради.
В разі позитивного голосування відповідні документи будуть надіслані до Волинської облдержадміністрації і після отримання висновку (власне згідно перспективного плану Кримне віднесене до Дубечненської ОТГ) ЦВК зможе ще в цьому році призначити довибори в зазначеній громаді.
«Таким чином в новий 2020 бюджетний рік Дубечненська ОТГ може вступити в новому форматі. Згідно перспективного плану до Дубечненської громади має входити й Любохинівська сільрада, але в них свої таргани в голові (чи голови), от тільки як самостійно будуть утримувати новозбудовану школу не відомо P.S. Окрема подяка від Кримненського сільського голови Руслана Курижка професору Валентину Малиновському за фахові консультації надані в процесі об'єднання», – коментує ситуацію Віктор Смолярчук.
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Про це написав Віктор Смолярчук на Facebook, - повідомляє Район.Стара Вижівка.
У п'ятницю, 2 серпня, Кримненська сільська ради на пленарному засіданні ухвалила рішення про приєднання до Дубечненської ОТГ.
Місяцем раніше сільський голова Руслан Курижко видав розпорядження про проведення громадських слухань з цього питання. Заперечень від мешканців сіл, які проживають на території Кримненської сільради не надійшло.
Відтак, зараз прийняте рішення подадуть на розгляд сесії Дубечненської сільради.
В разі позитивного голосування відповідні документи будуть надіслані до Волинської облдержадміністрації і після отримання висновку (власне згідно перспективного плану Кримне віднесене до Дубечненської ОТГ) ЦВК зможе ще в цьому році призначити довибори в зазначеній громаді.
«Таким чином в новий 2020 бюджетний рік Дубечненська ОТГ може вступити в новому форматі. Згідно перспективного плану до Дубечненської громади має входити й Любохинівська сільрада, але в них свої таргани в голові (чи голови), от тільки як самостійно будуть утримувати новозбудовану школу не відомо P.S. Окрема подяка від Кримненського сільського голови Руслана Курижка професору Валентину Малиновському за фахові консультації надані в процесі об'єднання», – коментує ситуацію Віктор Смолярчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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