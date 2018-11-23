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На Волині ще одна сільрада хоче приєднатися до ОТГ

На Волині ще одна сільрада хоче приєднатися до ОТГ
Кримненська сільська рада хоче приєднатися до Дубечненської ОТГ.

Про це написав Віктор Смолярчук на Facebook, - повідомляє Район.Стара Вижівка.

У п'ятницю, 2 серпня, Кримненська сільська ради на пленарному засіданні ухвалила рішення про приєднання до Дубечненської ОТГ.

Місяцем раніше сільський голова Руслан Курижко видав розпорядження про проведення громадських слухань з цього питання. Заперечень від мешканців сіл, які проживають на території Кримненської сільради не надійшло.

Відтак, зараз прийняте рішення подадуть на розгляд сесії Дубечненської сільради.

В разі позитивного голосування відповідні документи будуть надіслані до Волинської облдержадміністрації і після отримання висновку (власне згідно перспективного плану Кримне віднесене до Дубечненської ОТГ) ЦВК зможе ще в цьому році призначити довибори в зазначеній громаді.

«Таким чином в новий 2020 бюджетний рік Дубечненська ОТГ може вступити в новому форматі. Згідно перспективного плану до Дубечненської громади має входити й Любохинівська сільрада, але в них свої таргани в голові (чи голови), от тільки як самостійно будуть утримувати новозбудовану школу не відомо P.S. Окрема подяка від Кримненського сільського голови Руслана Курижка професору Валентину Малиновському за фахові консультації надані в процесі об'єднання», – коментує ситуацію Віктор Смолярчук.

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Теги: Кримне, об'єдання, Дубечненська ОТГ
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