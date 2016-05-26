Нічний центр Луцька понад 40 років тому. РЕТРОФОТО





Її у Facebook Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Люблю своє місто безмежно! Нічний Луцьк зразка 1978 року", - йдеться у дописі.

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