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Нічний центр Луцька понад 40 років тому. РЕТРОФОТО

Нічний центр Луцька понад 40 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як вигляд нічний центр Луцька понад 40 років тому.

Її у Facebook опублікувала історик Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Люблю своє місто безмежно! Нічний Луцьк зразка 1978 року", - йдеться у дописі.

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Теги: нічний Луцьк, центр міста, 30-літня світлина
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