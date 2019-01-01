Завтра у волинському місті не буде води





Так, водопостачання буде припинене завтра, 6 серпня, з 9:00 до 17:00, - йдеться на сайті



Повідомляють, не буде води на вулиці Князя Олега та прилеглих вулицях, а також на частині вулиці Генерала Шухевича, в тому числі у 5-поверховому житловому будинку №102.



Відразу після закінченння ремонтних робіт подачу води відновлять.



Рекомендують мешканцям заздалегідь зробити резервний запас води для використання в побуті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт мешканці декількох вулиць Володимира-Волинського сидітимуть один день без води.Так, водопостачання буде припинене завтра, 6 серпня, з 9:00 до 17:00, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради. Повідомляють, не буде води на вулиці Князя Олега та прилеглих вулицях, а також на частині вулиці Генерала Шухевича, в тому числі у 5-поверховому житловому будинку №102.Відразу після закінченння ремонтних робіт подачу води відновлять.Рекомендують мешканцям заздалегідь зробити резервний запас води для використання в побуті.

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