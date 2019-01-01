Завтра у волинському місті не буде води
Сьогодні, 20:17
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт мешканці декількох вулиць Володимира-Волинського сидітимуть один день без води.
Так, водопостачання буде припинене завтра, 6 серпня, з 9:00 до 17:00, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Повідомляють, не буде води на вулиці Князя Олега та прилеглих вулицях, а також на частині вулиці Генерала Шухевича, в тому числі у 5-поверховому житловому будинку №102.
Відразу після закінченння ремонтних робіт подачу води відновлять.
Рекомендують мешканцям заздалегідь зробити резервний запас води для використання в побуті.
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Так, водопостачання буде припинене завтра, 6 серпня, з 9:00 до 17:00, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.
Повідомляють, не буде води на вулиці Князя Олега та прилеглих вулицях, а також на частині вулиці Генерала Шухевича, в тому числі у 5-поверховому житловому будинку №102.
Відразу після закінченння ремонтних робіт подачу води відновлять.
Рекомендують мешканцям заздалегідь зробити резервний запас води для використання в побуті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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