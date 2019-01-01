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Завтра у волинському місті не буде води

Завтра у волинському місті не буде води
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт мешканці декількох вулиць Володимира-Волинського сидітимуть один день без води.

Так, водопостачання буде припинене завтра, 6 серпня, з 9:00 до 17:00, - йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Повідомляють, не буде води на вулиці Князя Олега та прилеглих вулицях, а також на частині вулиці Генерала Шухевича, в тому числі у 5-поверховому житловому будинку №102.

Відразу після закінченння ремонтних робіт подачу води відновлять.

Рекомендують мешканцям заздалегідь зробити резервний запас води для використання в побуті.

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Теги: Володимир-Волинський, не буде води, 6 серпня
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