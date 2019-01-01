Відкрита інформація – запобіжник корупції: Покровський про вимагання хабара від атовця

Депутат Луцької міської ради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський наполягає, що інформація про черги з отримання учасниками АТО житла, курортних путівок, допомоги на лікування чи інших пільг повинна бути відкритою для депутатів та самих військових.Крім того, Покровський звернувся до міськради з вимогою провести внутрішнє службове розслідування за фактом вимагання хабара від учасника АТО працівницею департаменту ЖКГ та оприлюднити його результати. Про це він зазначив на сторінці своєї депутатської онлайн-приймальні у Facebook.Нагадаємо: посадовицяЛуцькоїміської ради вимагала 2000 доларів США відучасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло. Її затримали під час отримання першого траншу – 1000 доларів США.Прес-служба Громадянського Руху «СВІДОМІ» у коментарі «Конкурентові» повідомила, що Андрій Покровський спрямував депутатське звернення до Луцької міської ради та прокуратури області через два тижні після інциденту, оскільки протягом цього часу була відсутня публічна реакція. Можливо, внутрішнє розслідування вже проводиться, однак відкритої інформації громадськість досі не отримала. «СВІДОМІ» вважають, що спільними діями правоохоронні органи, керівництво міської ради, депутатський корпус та громадськість мусять викорінити корупційні схеми, тим більше, що мова йде про наших захисників.Андрій Покровський зазначив, що він обурений цим інцидентом.«Мене це надзвичайно обурює! Я завжди захищав і підтримував учасників АТО, а тому мені дуже прикро чути про цей випадок. Не для того ми з колегами розробили проек трішення, який дав можливість додатково отримати в міську програму десятки мільйонів гривень, щоб учасники АТО могли придбати більше квартир. Не для того я додатково виділив 1 млн грн власних коштів для придбання житла нашими воїнами. Мені не вкладається в голові, щоб хтось зараз міг отак, без будь-яких докорів сумління, вимагати від учасників АТО хабар», – зауважив депутат.Наразі підозрюваній у вимаганні хабара посадовиціобрали запобіжний захід та триває досудове розслідування. Але, зауважує депутат, потрібно реагувати на такі випадки.Окрім того, обранець громади звертається до правоохоронних органів, аби вони і надалі інформували про хід розслідування.