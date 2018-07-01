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6 серпня на Волині: гортаючи календар

6 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження екс-директор Волинського обласного територіального протитуберкульозного об’єднання, заслужений лікар України Василь Загорулько (на фото).

Вітаємо також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Борис, Гліб, Роман і Харитон.

Бажаємо усім міцного здоров’я, наснаги й радості від життя.

6 серпня 1911 року в Кутаїсі письменниця Леся Українка завершила писати відому драму-феєрію «Лісова пісня», що описує Волинь з її природою та людьми.

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Теги: Луцьк, Волинь, день народження
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