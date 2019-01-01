У серпні водоканали міст можуть перейти на погодинну подачу води

Уже від 20 серпня у деяких містах можуть перейти на погодинне подавання води споживачам замість нинішнього цілодобово. Усе – через рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг, якаПро це йшлося на пресконференції "Безперебійне водопостачання в Україні відміняється, або хто і навіщо доводить водоканали до банкрутства" 5 серпня в Києві, повідомляє Асоціація водоканалів України, - повідомляє ТСН.Місяць тому, від 1 липня, в Україні повноцінно запрацювала нова модель ринку електроенергії, через що електроенергія для підприємств здорожчала на 25%."Ця ситуація стала критичною для галузей водопостачання та теплопостачання. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, регулює діяльність 100 водоканалів України. Але збільшивши тариф на електроенергію, регулятор не підняв тарифи на водопостачання та водовідведення. Через це тільки за липень водоканали понесли збитки у розмірі близько 200 млн гривень. Основна причина подорожчання - встановлення нового тарифу на передачу електроенергії, який було збільшено від 6 до 37 копійок за кВт, тобто майже на 600%", - зазначили в Асоціації водоканалів України."У діях Національної комісії вбачаються ознаки статті 219 Кримінального кодексу України – зумисне доведення до банкрутства великої групи комунальних підприємств. Через несвоєчасне регулювання вартості комунальних послуг і постійне підняття вартості електроенергії сьогодні 100% водоканалів несуть шалені збитки. За це хтось має понести відповідальність", – наголосила віцепрезидент Асоціації "Укрводоканалекологія"Водоканали та теплопостачальні підприємства перебувають у комунальній власності. Аби водоканали не припинили свою роботу, їм постійно надають дотації із міських бюджетів.Водночас нові правила передбачають, що всі підприємства повинні платити за електроенергію наперед. У липні водоканали ще змогли назбирати кошти для авансових платежів, а коштів на передоплату в серпні підприємства вже не мають."Нас змушують сплачувати авансові кошти за електроенергію, натомість ми не маємо права брати гроші зі споживачів наперед, бо це заборонено законодавством. Складається враження, що цей ринок ввели спеціально для приватних енергокомпаній, щоб вони продовжували отримувати свої надприбутки", – сказав президент Асоціації "Теплокомуненерго". Він додав, що від 2016 року регулятор завдав галузі теплопостачання збитків на 19 млрд грн."Ми хочемо попередити: від 20 серпня деякі міста вимушені будуть перейти на погодинну подачу води, щоб скоротити витрати на електроенергію. Якщо ж ситуація не буде вирішена шляхом законодавчого корегування, водоканали будуть відключати від електропостачання. Припинення водопостачання та водовідведення матиме непередбачувані техногенні та екологічні наслідки для міст України", – відзначила Ольга Бабій.А якщо питання з тарифами та умовами оплати за електроенергії не буде врегульоване до жовтня, то чимало міст можуть залишитися і без теплопостачання, адже воду теплоенерго постачають водоканали.В Асоціації "Укрводоканалекологія" бачать два можливі шляхи вирішення проблеми: 1) підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення, а також теплопостачання на 20%% 2) дозволити водоканалам та теплопостачальним підприємствам купувати електроенергію за ціною 1,68 грн.В Асоціації водоканалів нарікають, що Нацкомісія поки що не відреагувала на їхні звернення. А тому звернулися ще й до Генпрокуратури, Служби безпеки України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу президента і Кабміну з проханням терміново втрутитись у цю ситуацію.