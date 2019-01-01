У Луцьку відбудеться пробіг на честь українських воїнів-захисників





Дійство відбудеться 25 серпня в обласному центрі Волині та розпочнеться на Театральному майдані, - повідомляють у ГС «Спілка воїнів АТО Волині».



«Шаную воїнів, біжу за Героїв України” - це одна із традицій вшанування пам’яті полеглих воїнів. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав нас від війни, подякувати та підтримати близьких наших Героїв», - повідомляють організатори.



Зареєструватися для участі в пробізі можна буде 25 серпня на Театральному майдані починаючи з 09.00. Також зареєструватися можна



«Для отримання стартового пакету ( 2 наклейки на футболку із номером, даними та фото загиблого / померлого учасника АТО / ООС, 0,5 л. - негазованої мінеральної води, подяка, футболка для членів родин загиблих - у лімітованій кількості) необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та підписати документ про те, що кожен учасник змагання бере особисто несе відповідальність за власну безпеку під час участі в забігу ( Пробіг відбуватиметься повільним темпом, організованою колоною), - інформують організатори.



Загалом, програма заходу буде такою:

25 серпня, неділя. Локація: Театральний майдан, стелла пам'яті, велика надувна арка (старт / фініш), пішохідна вул. Лесі Українки;



09:00 - початок реєстрації, видача стартового пакету учасника;



10:00 - старт забігу;



10:30 - молебень біля стелли пам'яті полеглих захисників України, покладання квітів;



11:00 - спілкування зі ЗМІ, членами родин та близькими загиблих Героїв.



Проплатити участь в заході або ж просто підтримати Оргкомітет благодійним внеском для реалізації першого в Луцьку пробігу пам'яті наших військових захисників - Героїв Ви зможете надіславши 100 грн. на карту Приватбанку - 4731 2191 1437 6399 - Ковальський Павло.



Усі охочі матимуть змогу пожертвувати кошти до чи після забігу, на місці у спеціальну благодійну скриньку.



До участі у змаганнях допускаються усі охочі віком від 18 років, які мають належну підготовку та не мають протипоказань за станом здоров’я для участі в даному заході.



Кожен учасник змагань несе особисту відповідальність за рівень своєї підготовки, стан свого здоров’я,

власну безпеку та інші ризики, пов’язані із участю в даному заході.



Організатори не вимагають наявності медичної довідки або страхування.



Партнерами проведення заходу є: ГО "Voїny", ГС "Спілка воїнів АТО Волині", ГІ "Меценати для солдата", Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, ГО «Волинська обласна організація ветеранів АТО», ГО «Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині», Волинський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Представництво міністерства у справах ветеранів України у Волинській області, Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку організовують пам`ятний пробіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України".Дійство відбудеться 25 серпня в обласному центрі Волині та розпочнеться на Театральному майдані, - повідомляють у ГС «Спілка воїнів АТО Волині».«Шаную воїнів, біжу за Героїв України” - це одна із традицій вшанування пам’яті полеглих воїнів. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав нас від війни, подякувати та підтримати близьких наших Героїв», - повідомляють організатори.Зареєструватися для участі в пробізі можна буде 25 серпня на Театральному майдані починаючи з 09.00. Також зареєструватися можна ТУТ ,, або на сайті . Також можлива реєстрація у телефонному режимі (066-345-83-31 (Viber, Whatsapp) - Андрій Степасюк).«Для отримання стартового пакету ( 2 наклейки на футболку із номером, даними та фото загиблого / померлого учасника АТО / ООС, 0,5 л. - негазованої мінеральної води, подяка, футболка для членів родин загиблих - у лімітованій кількості) необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та підписати документ про те, що кожен учасник змагання бере особисто несе відповідальність за власну безпеку під час участі в забігу ( Пробіг відбуватиметься повільним темпом, організованою колоною), - інформують організатори.Загалом, програма заходу буде такою:25 серпня, неділя. Локація: Театральний майдан, стелла пам'яті, велика надувна арка (старт / фініш), пішохідна вул. Лесі Українки;09:00 - початок реєстрації, видача стартового пакету учасника;10:00 - старт забігу;10:30 - молебень біля стелли пам'яті полеглих захисників України, покладання квітів;11:00 - спілкування зі ЗМІ, членами родин та близькими загиблих Героїв.Проплатити участь в заході або ж просто підтримати Оргкомітет благодійним внеском для реалізації першого в Луцьку пробігу пам'яті наших військових захисників - Героїв Ви зможете надіславши 100 грн. на карту Приватбанку - 4731 2191 1437 6399 - Ковальський Павло.Усі охочі матимуть змогу пожертвувати кошти до чи після забігу, на місці у спеціальну благодійну скриньку.До участі у змаганнях допускаються усі охочі віком від 18 років, які мають належну підготовку та не мають протипоказань за станом здоров’я для участі в даному заході.Кожен учасник змагань несе особисту відповідальність за рівень своєї підготовки, стан свого здоров’я,власну безпеку та інші ризики, пов’язані із участю в даному заході.Організатори не вимагають наявності медичної довідки або страхування.Партнерами проведення заходу є: ГО "Voїny", ГС "Спілка воїнів АТО Волині", ГІ "Меценати для солдата", Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, ГО «Волинська обласна організація ветеранів АТО», ГО «Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині», Волинський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Представництво міністерства у справах ветеранів України у Волинській області, Відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської обласної державної адміністрації.

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