Як прибирання допомагає боротися зі стресом та тривогою*





Люди вразливі до стресу приділяють процесу прибирання менше 30 хвилин на день, або, навіть, годину на тиждень. Багато хто з останніх, впевнений у тому, що прибирання квартири псує настрій, додає стресу та взагалі, погано впливає на здоров’я. Давайте у всьому цьому розбиратися.



Що кажуть вчені



Вчені з Коннектикуту виявили декілька цікавих закономірностей, пов’язаних з прибиранням:



- прибирання на самоті сприяє появі відчуття спокою та комфорту.

Емоційно агресивні люди з нестабільною психікою приділяють прибиранню менше 30 хвилин на добу. Стійкість до стресу у них мінімальна;



- і навпаки, прибирання довше як 60 хвилин щодня, робить людину більш відповідальною, зібраною, емоційно здоровою, цілеспрямованою та уважною до дрібниць.



Також зауважили:



- кожна людина має декілька улюблених домашніх занять, які не тільки піднімають настрій, а й поліпшують самопочуття. Ці справи людина робить з задоволенням та без примусу;



- також у кожного з нас є декілька домашніх зобов'язань, які виконуються без любові, але й без примусу. Вони не псують настрій та не заважають відчуттю внутрішнього комфорту, хоч і не приносять радості;



- є справи, які б нам робити не хотілося з різних причин: нудно, нецікаво, багато часу займає тощо;



- за статистикою лише 25% з усіх домашніх справ ми дійсно не бажаємо виконувати і опираємося їм при кожній можливості.



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Університет Mindfulness також виявив, що найдієвішим способом боротьби зі стресом, виниклим на роботі, є прибирання своєї оселі. Прибирання - ЦЕ ЛІКИ, причому безкоштовні! Чому так? Тут діє декілька цікавих факторів, які відволікають від проблем:



- зміна обстановки;

- зміна діяльності;

- поліпшення настрою від вдалого кінцевого результату;

- поліпшення самопочуття після вологого прибирання.



Рекомендації психологів



Відомий психолог Алісія Кларк вважає, що людина в стресі, або з відчуттям тривоги, може більш корисно і дієво використовувати енергію негативу, переводячи її з мінусового значенні на плюсове. Так-так, допоможе в цьому звичайне прибирання! Замість того, щоб тримати на когось образу, продовжувати нескінченний умовний діалог у себе в голові і переварювати ще раз, і ще раз (до нескінченності) свою проблему, людина почне вирішувати нескладні завдання, відвернеться від своїх проблем і прийде в норму. Негативні емоції трансформуються у корисну справу, замість того, щоб висипатися на домашніх докірами та сварками.



Алісія також зауважила, що чим більший людина отримала стрес, тим складнішою повинна бути домашня робота. Людина буде думати не про конфліктну ситуацію, що виникла, а про те, як найкраще досягнути потрібного результату, які дії виконати, які засоби долучити...



Також психолог зауважує, що по помешканню людини можна судити про її успішність, проблемність, впевненість у собі:



- охайне помешкання притаманне емоційно зрілим та відповідальним людям, мало схильним, або ж зовсім не схильним до стресів та тривог;



- неохайне помешкання свідчить про неврівноваженість, невпевненість у собі господаря, схильність до стресів, перебування у стані тривоги.



Шеррі Бур Картер, також психолог, віднайшла прямий зв’язок між кількістю виробленого нашим організмом кортизолу (гормон стресу) та кількістю патогенних бактерій, що населяють наше помешкання. Доктор психології відмічає, що утворюється коло, яке важко зруйнувати:



- людина на інтуїтивному рівні відчуває стрес перебуваючи у неохайному приміщенні;



- людина в стресі перестає прибирати і стрес стає більшим.



Буддисти також в темі



Прихильники віри у Будду зауважують, що сам процес прибирання на емоційному рівні дуже схожий з процедурою медитації. Людина ніби-то і присутня тут і зараз, а ніби то й перебуває думками у іншому місці. Така відстороненість дозволяє позбутися надуманих тривог, якомога далі відійти від стресу, навіть забути про нього.



Перед людиною стоять конкретні завдання, що потребують негайного вирішення. Вирішення найкращим способом. Під час прибирання людина починає обдумувати що і за чим вона буде робити, обере один прийнятний спосіб на свій розсуд, проведе повний аналіз приміщення, заспокоїться та забуде про все, що залишилося за порогом свого помешкання. Таким чином встановлюється внутрішня рівновага.



Вердикт



Наостанок хочеться підвести підсумки:



- прибирання корисне для всіх;



- зміна діяльності позитивно впливає на емоційне та фізичне самопочуття людини;



- прибирання, як відпочинок. Втомилися від монотонної роботи за комп’ютером - зробіть прибирання і вам стане краще;



- прибрана оселя не тільки стає гордістю її власників, а також дарує відчуття захищеності, впевненості у собі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як виявили сучасні вчені з Mindfulness, прибирання власної квартири є одним з дієвих способів боротьби зі стресом та тривогою. Вчені виявили прямі зв’язки між емоційним станом людини та чистотою у її оселі. Емоційно зрілі та врівноважені особи прибирають не менше, як півтори години щодня.Люди вразливі до стресу приділяють процесу прибирання менше 30 хвилин на день, або, навіть, годину на тиждень. Багато хто з останніх, впевнений у тому, що прибирання квартири псує настрій, додає стресу та взагалі, погано впливає на здоров’я. Давайте у всьому цьому розбиратися.Вчені з Коннектикуту виявили декілька цікавих закономірностей, пов’язаних з прибиранням:- прибирання на самоті сприяє появі відчуття спокою та комфорту.Емоційно агресивні люди з нестабільною психікою приділяють прибиранню менше 30 хвилин на добу. Стійкість до стресу у них мінімальна;- і навпаки, прибирання довше як 60 хвилин щодня, робить людину більш відповідальною, зібраною, емоційно здоровою, цілеспрямованою та уважною до дрібниць.- кожна людина має декілька улюблених домашніх занять, які не тільки піднімають настрій, а й поліпшують самопочуття. Ці справи людина робить з задоволенням та без примусу;- також у кожного з нас є декілька домашніх зобов'язань, які виконуються без любові, але й без примусу. Вони не псують настрій та не заважають відчуттю внутрішнього комфорту, хоч і не приносять радості;- є справи, які б нам робити не хотілося з різних причин: нудно, нецікаво, багато часу займає тощо;- за статистикою лише 25% з усіх домашніх справ ми дійсно не бажаємо виконувати і опираємося їм при кожній можливості.: ціни клінінгових компаній України на сайті Uberem.com.ua Університет Mindfulness також виявив, що найдієвішим способом боротьби зі стресом, виниклим на роботі, є прибирання своєї оселі. Прибирання - ЦЕ ЛІКИ, причому безкоштовні! Чому так? Тут діє декілька цікавих факторів, які відволікають від проблем:- зміна обстановки;- зміна діяльності;- поліпшення настрою від вдалого кінцевого результату;- поліпшення самопочуття після вологого прибирання.Відомий психологвважає, що людина в стресі, або з відчуттям тривоги, може більш корисно і дієво використовувати енергію негативу, переводячи її з мінусового значенні на плюсове. Так-так, допоможе в цьому звичайне прибирання! Замість того, щоб тримати на когось образу, продовжувати нескінченний умовний діалог у себе в голові і переварювати ще раз, і ще раз (до нескінченності) свою проблему, людина почне вирішувати нескладні завдання, відвернеться від своїх проблем і прийде в норму. Негативні емоції трансформуються у корисну справу, замість того, щоб висипатися на домашніх докірами та сварками.Алісія також зауважила, що чим більший людина отримала стрес, тим складнішою повинна бути домашня робота. Людина буде думати не про конфліктну ситуацію, що виникла, а про те, як найкраще досягнути потрібного результату, які дії виконати, які засоби долучити...Також психолог зауважує, що по помешканню людини можна судити про її успішність, проблемність, впевненість у собі:- охайне помешкання притаманне емоційно зрілим та відповідальним людям, мало схильним, або ж зовсім не схильним до стресів та тривог;- неохайне помешкання свідчить про неврівноваженість, невпевненість у собі господаря, схильність до стресів, перебування у стані тривоги., також психолог, віднайшла прямий зв’язок між кількістю виробленого нашим організмом кортизолу (гормон стресу) та кількістю патогенних бактерій, що населяють наше помешкання. Доктор психології відмічає, що утворюється коло, яке важко зруйнувати:- людина на інтуїтивному рівні відчуває стрес перебуваючи у неохайному приміщенні;- людина в стресі перестає прибирати і стрес стає більшим.Прихильники віри у Будду зауважують, що сам процес прибирання на емоційному рівні дуже схожий з процедурою медитації. Людина ніби-то і присутня тут і зараз, а ніби то й перебуває думками у іншому місці. Така відстороненість дозволяє позбутися надуманих тривог, якомога далі відійти від стресу, навіть забути про нього.Перед людиною стоять конкретні завдання, що потребують негайного вирішення. Вирішення найкращим способом. Під час прибирання людина починає обдумувати що і за чим вона буде робити, обере один прийнятний спосіб на свій розсуд, проведе повний аналіз приміщення, заспокоїться та забуде про все, що залишилося за порогом свого помешкання. Таким чином встановлюється внутрішня рівновага.Наостанок хочеться підвести підсумки:- прибирання корисне для всіх;- зміна діяльності позитивно впливає на емоційне та фізичне самопочуття людини;- прибирання, як відпочинок. Втомилися від монотонної роботи за комп’ютером - зробіть прибирання і вам стане краще;- прибрана оселя не тільки стає гордістю її власників, а також дарує відчуття захищеності, впевненості у собі.

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