вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Колега загиблого на Волині водія повідомив деталі аварії

Колега загиблого на Волині водія повідомив деталі аварії
Колега водія,який трагічно загинув на Горохівщині написав зворушлий пост про загиблого та розповів деякі деталі аварії.

Про це Володимир Єфремов написав на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль наша робота досить часто підкидає нам отакі неприємні ситуації. Співчуття усім рідним. Друже, ти прожив усього лише 33 роки. Хоча я знав тебе не так багато часу, але навіть за ці 3 роки нашого знайомства та дружби, я можу із впевненістю сказати, що ти був чудовою людиною. Вічна тобі пам'ять», - написав водій.

Також чоловік зазначив, що для того, щоб уникнути «зайвої мови», він запевняє, що загиблий водій не був у стані алкогольного сп'яніння і не порушував ніяких правил дорожнього руху, а просто заснув за кермом.

Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, у селі Угринів на Горохівщині сталася аварія внаслідок якої загинув водій вантажівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Угринів, трагедія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вічна тобі пам'ять друже
Відповісти
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Бандерштаті» влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків
Сьогодні, 23:32
Колега загиблого на Волині водія повідомив деталі аварії
Сьогодні, 22:58
У Луцьку відбудеться пробіг на честь українських воїнів-захисників
Сьогодні, 22:33
У серпні водоканали міст можуть перейти на погодинну подачу води
Сьогодні, 21:53
Відкрита інформація – запобіжник корупції: Покровський про вимагання хабара від атовця
Сьогодні, 21:10
Схожі новини
Зібрали необхідну суму для перевезення тіла волинянина, який помер на заробітках Зібрали необхідну суму для перевезення тіла волинянина, який помер на заробітках
03 липень, 22:41
Рятівник теж пішов під воду: на Волині потонула неповнолітня дівчина Рятівник теж пішов під воду: на Волині потонула неповнолітня дівчина
24 червень, 21:03
«Та хай би все зотліло, аби Юля була жива», – чоловік волинянки, яку вбила блискавка «Та хай би все зотліло, аби Юля була жива», – чоловік волинянки, яку вбила блискавка
07 червень, 15:52
На Волині 6-річний хлопчик помер після падіння з крісла На Волині 6-річний хлопчик помер після падіння з крісла
15 лютий, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Бандерштаті» влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків
Сьогодні, 23:32
 0
Колега загиблого на Волині водія повідомив деталі аварії
Сьогодні, 22:58
 0
У Луцьку відбудеться пробіг на честь українських воїнів-захисників
Сьогодні, 22:33
 0
У серпні водоканали міст можуть перейти на погодинну подачу води
Сьогодні, 21:53
 0
Відкрита інформація – запобіжник корупції: Покровський про вимагання хабара від атовця
Сьогодні, 21:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿