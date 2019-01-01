Колега загиблого на Волині водія повідомив деталі аварії





Про це Володимир Єфремов написав на своїй



«На жаль наша робота досить часто підкидає нам отакі неприємні ситуації. Співчуття усім рідним. Друже, ти прожив усього лише 33 роки. Хоча я знав тебе не так багато часу, але навіть за ці 3 роки нашого знайомства та дружби, я можу із впевненістю сказати, що ти був чудовою людиною. Вічна тобі пам'ять», - написав водій.



Також чоловік зазначив, що для того, щоб уникнути «зайвої мови», він запевняє, що загиблий водій не був у стані алкогольного сп'яніння і не порушував ніяких правил дорожнього руху, а просто заснув за кермом.



Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, у селі Угринів на Горохівщині сталася аварія внаслідок якої загинув водій вантажівки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колега водія,який трагічно загинув на Горохівщині написав зворушлий пост про загиблого та розповів деякі деталі аварії.Про це Володимир Єфремов написав на своїй сторінці у Facebook.«На жаль наша робота досить часто підкидає нам отакі неприємні ситуації. Співчуття усім рідним. Друже, ти прожив усього лише 33 роки. Хоча я знав тебе не так багато часу, але навіть за ці 3 роки нашого знайомства та дружби, я можу із впевненістю сказати, що ти був чудовою людиною. Вічна тобі пам'ять», - написав водій.Також чоловік зазначив, що для того, щоб уникнути «зайвої мови», він запевняє, що загиблий водій не був у стані алкогольного сп'яніння і не порушував ніяких правил дорожнього руху, а просто заснув за кермом.Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, у селі Угринів на Горохівщині сталася аварія внаслідок якої загинув водій вантажівки.

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