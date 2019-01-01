Колега загиблого на Волині водія повідомив деталі аварії
Сьогодні, 22:58
Колега водія,який трагічно загинув на Горохівщині написав зворушлий пост про загиблого та розповів деякі деталі аварії.
Про це Володимир Єфремов написав на своїй сторінці у Facebook.
«На жаль наша робота досить часто підкидає нам отакі неприємні ситуації. Співчуття усім рідним. Друже, ти прожив усього лише 33 роки. Хоча я знав тебе не так багато часу, але навіть за ці 3 роки нашого знайомства та дружби, я можу із впевненістю сказати, що ти був чудовою людиною. Вічна тобі пам'ять», - написав водій.
Також чоловік зазначив, що для того, щоб уникнути «зайвої мови», він запевняє, що загиблий водій не був у стані алкогольного сп'яніння і не порушував ніяких правил дорожнього руху, а просто заснув за кермом.
Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, у селі Угринів на Горохівщині сталася аварія внаслідок якої загинув водій вантажівки.
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Про це Володимир Єфремов написав на своїй сторінці у Facebook.
«На жаль наша робота досить часто підкидає нам отакі неприємні ситуації. Співчуття усім рідним. Друже, ти прожив усього лише 33 роки. Хоча я знав тебе не так багато часу, але навіть за ці 3 роки нашого знайомства та дружби, я можу із впевненістю сказати, що ти був чудовою людиною. Вічна тобі пам'ять», - написав водій.
Також чоловік зазначив, що для того, щоб уникнути «зайвої мови», він запевняє, що загиблий водій не був у стані алкогольного сп'яніння і не порушував ніяких правил дорожнього руху, а просто заснув за кермом.
Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, у селі Угринів на Горохівщині сталася аварія внаслідок якої загинув водій вантажівки.
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Коментарі 1
Вічна тобі пам'ять друже
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