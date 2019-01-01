На «Бандерштаті» влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків
Сьогодні, 23:32
Учасники фестивалю "Бандерштат", який відбувся поблизу Луцька, влаштували флешмоб на підтримку полонених укаїнських моряків.
Про це повідомили організатори фесту на сторінці у Facebook.
Багато бандерштатівців утворили символічний якір світлом ліхтариків. Фігуру сфотографували дроном з висоти пташиного польоту.
"Разом ми провели масштабний флешмоб на підтримку полонених українських моряків, які 25 листопада 2018 року були незаконно захоплені російськими військовими та досі утримуються на території країни-агресора. Хлопці, чекаємо вас вдома і, звичайно, на Бандерштаті-2020", - йдеться у дописі під світлиною.
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Про це повідомили організатори фесту на сторінці у Facebook.
Багато бандерштатівців утворили символічний якір світлом ліхтариків. Фігуру сфотографували дроном з висоти пташиного польоту.
"Разом ми провели масштабний флешмоб на підтримку полонених українських моряків, які 25 листопада 2018 року були незаконно захоплені російськими військовими та досі утримуються на території країни-агресора. Хлопці, чекаємо вас вдома і, звичайно, на Бандерштаті-2020", - йдеться у дописі під світлиною.
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