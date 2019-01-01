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На «Бандерштаті» влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків

На «Бандерштаті» влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків
Учасники фестивалю "Бандерштат", який відбувся поблизу Луцька, влаштували флешмоб на підтримку полонених укаїнських моряків.

Про це повідомили організатори фесту на сторінці у Facebook.

Багато бандерштатівців утворили символічний якір світлом ліхтариків. Фігуру сфотографували дроном з висоти пташиного польоту.

На «Бандерштаті» влаштували флешмоб на підтримку полонених моряків

"Разом ми провели масштабний флешмоб на підтримку полонених українських моряків, які 25 листопада 2018 року були незаконно захоплені російськими військовими та досі утримуються на території країни-агресора. Хлопці, чекаємо вас вдома і, звичайно, на Бандерштаті-2020", - йдеться у дописі під світлиною.



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Теги: Бандерштат, Луцьк, Волинь, флешмоб
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