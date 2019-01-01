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На День Незалежності українці матимуть затяжні вихідні

На День Незалежності українці матимуть затяжні вихідні
У серпні в Україні відзначають велике державне свято - День Незалежності. Саме тому українці матимуть додатковий вихідний.

Про це повідомляє УНІАН.

Всього в серпні 2019 року буде 10 вихідних. При цьому українців чекають довгі вихідні з 24 по 26 серпня через те, що День Незалежності (24 серпня) в цьому році випадає на суботу, і державний вихідний на його честь переносять на понеділок (26 серпня).

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Теги: вихідні, День Незалежності
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