На День Незалежності українці матимуть затяжні вихідні
Сьогодні, 00:31
У серпні в Україні відзначають велике державне свято - День Незалежності. Саме тому українці матимуть додатковий вихідний.
Про це повідомляє УНІАН.
Всього в серпні 2019 року буде 10 вихідних. При цьому українців чекають довгі вихідні з 24 по 26 серпня через те, що День Незалежності (24 серпня) в цьому році випадає на суботу, і державний вихідний на його честь переносять на понеділок (26 серпня).
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Про це повідомляє УНІАН.
Всього в серпні 2019 року буде 10 вихідних. При цьому українців чекають довгі вихідні з 24 по 26 серпня через те, що День Незалежності (24 серпня) в цьому році випадає на суботу, і державний вихідний на його честь переносять на понеділок (26 серпня).
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