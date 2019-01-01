На День Незалежності українці матимуть затяжні вихідні

У серпні в Україні відзначають велике державне свято - День Незалежності. Саме тому українці матимуть додатковий вихідний.Про це повідомляє УНІАН.Всього в серпні 2019 року буде 10 вихідних. При цьому українців чекають довгі вихідні з 24 по 26 серпня через те, що День Незалежності (24 серпня) в цьому році випадає на суботу, і державний вихідний на його честь переносять на понеділок (26 серпня).