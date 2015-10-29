Естонія не визнаватиме паспортів, які Росія видає жителям Донбасу

У міністерстві закордонних справ Естонії вирішили не визнавати російські паспорти жителів Луганської і Донецької областей України, видані після 24 квітня 2019 року, якщо власники документу раніше не були громадянами РФ.Про це повідомляє Громадське, посилаючись на сайт відомства.«Це додаткова спроба підірвати незалежність України і закріпити нестабільну ситуацію з безпекою в Східній Україні. Це повністю суперечить духу Мінських угод. Сьогоднішнє рішення Росії висловлює наше принципове засудження таких спроб Росії», — заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.Рішення набуває чинності з моменту прийняття.Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що вже понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти, значну частину з цих осіб українські правоохоронці вже ідентифікували.