Естонія не визнаватиме паспортів, які Росія видає жителям Донбасу
Сьогодні, 01:23
У міністерстві закордонних справ Естонії вирішили не визнавати російські паспорти жителів Луганської і Донецької областей України, видані після 24 квітня 2019 року, якщо власники документу раніше не були громадянами РФ.
Про це повідомляє Громадське, посилаючись на сайт відомства.
«Це додаткова спроба підірвати незалежність України і закріпити нестабільну ситуацію з безпекою в Східній Україні. Це повністю суперечить духу Мінських угод. Сьогоднішнє рішення Росії висловлює наше принципове засудження таких спроб Росії», — заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
Рішення набуває чинності з моменту прийняття.
Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що вже понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти, значну частину з цих осіб українські правоохоронці вже ідентифікували.
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Про це повідомляє Громадське, посилаючись на сайт відомства.
«Це додаткова спроба підірвати незалежність України і закріпити нестабільну ситуацію з безпекою в Східній Україні. Це повністю суперечить духу Мінських угод. Сьогоднішнє рішення Росії висловлює наше принципове засудження таких спроб Росії», — заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
Рішення набуває чинності з моменту прийняття.
Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що вже понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти, значну частину з цих осіб українські правоохоронці вже ідентифікували.
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