На Волині ловили на гарячому рибалок-браконьєрів. ФОТО

За минулий тиждень інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 14 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.За порушення правил рибальства склали чотири протоколи, ще шість – за грубі порушення і один один протокол – за продаж заборонених знарядь лову та за незаконний збут водних біоресурсів, - повідомляють у Рибоохоронному патрулі Волині.Також інспектори оформили два акти виявлення безхазяйного майна, згідно яких вилучили 35 одиниць заборонених знарядь лову.«Загалом, у порушників вилучено сім кг водних біоресурсів та п’ять од. заборонених знарядь лову (сітні). Накладено штрафів на суму 170 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 700 грн», - повідомив керівник рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.Для прикладу, 31 липня рибпатрульні спільно з громадськими інспекторами зафіксували двох мешканців с. Березники, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – двома риболовецькими сітками. Одного з чоловіків протягом року викрили повторно. Інцидент стався на оз. Засвяття Самарівської ОТГ Ратнівського району Волинської області.Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони, громадянам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України. На порушників оформили адмінпротоколи за ч.4 ст. 85 КУпАП.Першого серпня інспектори рибоохоронного патруля здійснили рейд на території Мар’янівського водосховища. Так, поблизу с. Цегів Горохівського району Волинської області затримано чоловіка, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову. За допомогою однієї риболовецької сітки порушник виловив таку кількість риби: краснопірка – 23 екз., карась сріблястий – 6 екз., окунь – 2 екз. Збитки, завдані водним біоресурсам, складають 1 700 грн.На особу складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направлено до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.Того ж дня в ході рибоохоронної роботи на одному з ринків Горохівського району виявили громадянина, який здійснював продаж незаконних знарядь лову. Зокрема, у чоловіка вилучили риболовецьку сітку і склали на нього протокол про адміністративне правопорушення.