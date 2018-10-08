вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пенсіонерам збільшать розмір субсидій

Пенсіонерам збільшать розмір субсидій
Пенсіонерам, старшим за 70, планують зменшити витрати на комунальні, відповідно збільшиться розмір субсидій.

Про це розповів представник президента у Кабінеті Міністрів України Андрій Герус, - пише "Газета ua".

"Суть таких субсидій у тому, що літні люди сплачуватимуть невелику частину від суми за комунальні послуги. Більшу частину за них платитиме держава. Ми поки що не можемо зробити комуналку безкоштовною, але значну частину покриватиме бюджет", — пояснює представник президента в Кабінеті Міністрів.

Команда президента ще не знає, як втілити цю ідею в життя, але переконані, що коштів на неї вистачить.

"Запровадження таких ­субсидій — це піар команди Зеленського. Їм потрібно щось ­робити, от вони й вирішили таким чином створювати видимість піклування про народ. По суті люди, старші за 70 років, і так не платять за комуналку, адже живуть бідно і є соціально незахищеними. Нинішні субсидії покривають витрати на комунальні, а доплати вже й зараз незначні", — вважає економіст Олександр Охріменко.

Він переконаний, що грошей на цей проект вистачить, бо це ті ж виплати на субсидії, які діють кілька років.

"Втрати бюджету від таких субсидій навряд чи збільшаться суттєво. Найкраще було б взагалі скасувати субсидії. Замість них можна запровадити адресну соціальну допомогу, як у всіх розвинутих країнах. Адже людям, старшим за 70, потрібні гроші не лише на комуналку, а й на ліки та харчі. Краще запровадити соціальну картку, куди пенсіонерам нараховуватимуть допомогу", — впевнений Олександр Охріменко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: субсидії, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пенсіонерам збільшать розмір субсидій
Сьогодні, 04:06
Склад, колір, смак: в Україні затвердили нові вимоги до меду
Сьогодні, 03:00
На Волині ловили на гарячому рибалок-браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 02:19
Естонія не визнаватиме паспортів, які Росія видає жителям Донбасу
Сьогодні, 01:23
На День Незалежності українці матимуть затяжні вихідні
Сьогодні, 00:31
Схожі новини
Кому відмовлять у субсидії за новими правилами Кому відмовлять у субсидії за новими правилами
08 жовтень, 2018, 12:02
В бюджеті не вистачить коштів, щоб покрити витрати на субсидії В бюджеті не вистачить коштів, щоб покрити витрати на субсидії
03 травень, 2016, 04:59
Уряд скоротив норму споживання газу для субсидій Уряд скоротив норму споживання газу для субсидій
30 квітень, 2016, 03:35
Субсидії на наступний опалювальний період продовжать автоматично Субсидії на наступний опалювальний період продовжать автоматично
08 квітень, 2016, 03:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пенсіонерам збільшать розмір субсидій
Сьогодні, 04:06
 0
Склад, колір, смак: в Україні затвердили нові вимоги до меду
Сьогодні, 03:00
 0
На Волині ловили на гарячому рибалок-браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 02:19
 0
Естонія не визнаватиме паспортів, які Росія видає жителям Донбасу
Сьогодні, 01:23
 0
На День Незалежності українці матимуть затяжні вихідні
Сьогодні, 00:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿