Пенсіонерам збільшать розмір субсидій
Сьогодні, 04:06
Пенсіонерам, старшим за 70, планують зменшити витрати на комунальні, відповідно збільшиться розмір субсидій.
Про це розповів представник президента у Кабінеті Міністрів України Андрій Герус, - пише "Газета ua".
"Суть таких субсидій у тому, що літні люди сплачуватимуть невелику частину від суми за комунальні послуги. Більшу частину за них платитиме держава. Ми поки що не можемо зробити комуналку безкоштовною, але значну частину покриватиме бюджет", — пояснює представник президента в Кабінеті Міністрів.
Команда президента ще не знає, як втілити цю ідею в життя, але переконані, що коштів на неї вистачить.
"Запровадження таких субсидій — це піар команди Зеленського. Їм потрібно щось робити, от вони й вирішили таким чином створювати видимість піклування про народ. По суті люди, старші за 70 років, і так не платять за комуналку, адже живуть бідно і є соціально незахищеними. Нинішні субсидії покривають витрати на комунальні, а доплати вже й зараз незначні", — вважає економіст Олександр Охріменко.
Він переконаний, що грошей на цей проект вистачить, бо це ті ж виплати на субсидії, які діють кілька років.
"Втрати бюджету від таких субсидій навряд чи збільшаться суттєво. Найкраще було б взагалі скасувати субсидії. Замість них можна запровадити адресну соціальну допомогу, як у всіх розвинутих країнах. Адже людям, старшим за 70, потрібні гроші не лише на комуналку, а й на ліки та харчі. Краще запровадити соціальну картку, куди пенсіонерам нараховуватимуть допомогу", — впевнений Олександр Охріменко.
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Про це розповів представник президента у Кабінеті Міністрів України Андрій Герус, - пише "Газета ua".
"Суть таких субсидій у тому, що літні люди сплачуватимуть невелику частину від суми за комунальні послуги. Більшу частину за них платитиме держава. Ми поки що не можемо зробити комуналку безкоштовною, але значну частину покриватиме бюджет", — пояснює представник президента в Кабінеті Міністрів.
Команда президента ще не знає, як втілити цю ідею в життя, але переконані, що коштів на неї вистачить.
"Запровадження таких субсидій — це піар команди Зеленського. Їм потрібно щось робити, от вони й вирішили таким чином створювати видимість піклування про народ. По суті люди, старші за 70 років, і так не платять за комуналку, адже живуть бідно і є соціально незахищеними. Нинішні субсидії покривають витрати на комунальні, а доплати вже й зараз незначні", — вважає економіст Олександр Охріменко.
Він переконаний, що грошей на цей проект вистачить, бо це ті ж виплати на субсидії, які діють кілька років.
"Втрати бюджету від таких субсидій навряд чи збільшаться суттєво. Найкраще було б взагалі скасувати субсидії. Замість них можна запровадити адресну соціальну допомогу, як у всіх розвинутих країнах. Адже людям, старшим за 70, потрібні гроші не лише на комуналку, а й на ліки та харчі. Краще запровадити соціальну картку, куди пенсіонерам нараховуватимуть допомогу", — впевнений Олександр Охріменко.
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