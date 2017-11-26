Школяр потрапив до реанімації, намагаючись зробити селфі на високовольтному стовпі. ВІДЕО





Заради шикарного кадру він з другом-дев'ятикласником поліз на анкерне металеву електроопору високої напруги, - повідомляє видання Миколаївські новини.



На найвищій платформі хлопця вдарило струмом і він полетів вниз з 30-метрової висоти. Якимось дивом зачепився за середню платформу і металевий каркас. Його друг намагався допомогти, але тут потрібна була професійна робота.



Хлопців помітили люди внизу. Викликали рятувальників і поліцію. Оперативно знеструмили опору.



«Олександр Россол, начальник 6 державної пожежно-рятувальної частини та Юрій Страшенно, співробітник РЕМ, в колисці автопідйомника піднялися до першої платформі, але не змогли дістати потерпілого. Закріпившись страховкою, Олександр піднявся до юнака і разом з Юрієм спустив підлітка вниз. Там вже чекала карета швидкої медичної допомоги. У вкрай важкому стані постраждалий госпіталізований в реанімаційне відділення Южноукраїнської міської лікарні », - повідомила речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 серпня в селі Панкратове Арбузинського районі Миколаївської області ледь не загинув одиналцятикласник.Заради шикарного кадру він з другом-дев'ятикласником поліз на анкерне металеву електроопору високої напруги, - повідомляє видання Миколаївські новини.На найвищій платформі хлопця вдарило струмом і він полетів вниз з 30-метрової висоти. Якимось дивом зачепився за середню платформу і металевий каркас. Його друг намагався допомогти, але тут потрібна була професійна робота.Хлопців помітили люди внизу. Викликали рятувальників і поліцію. Оперативно знеструмили опору., начальник 6 державної пожежно-рятувальної частини та, співробітник РЕМ, в колисці автопідйомника піднялися до першої платформі, але не змогли дістати потерпілого. Закріпившись страховкою, Олександр піднявся до юнака і разом з Юрієм спустив підлітка вниз. Там вже чекала карета швидкої медичної допомоги. У вкрай важкому стані постраждалий госпіталізований в реанімаційне відділення Южноукраїнської міської лікарні », - повідомила речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області Іляна Пацюк

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