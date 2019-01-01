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«Ескобар позаздрить»: відомий пастор знайшов під Луцьком конопляне поле. ФОТО, ВІДЕО

«Ескобар позаздрить»: відомий пастор знайшов під Луцьком конопляне поле. ФОТО, ВІДЕО
Відомий пастор та режисер Сергій Шараєвський, шукаючи джерело смороду у Луцьку, знайшли поля з коноплею.

Про це Сергій Шараєвський написав на своїй сторінці у Facebook.

Крім "веселих" рослин, чоловіку вдалося знайти одне місце, яке трохи смердить.
«Ескобар позаздрить»: відомий пастор знайшов під Луцьком конопляне поле. ФОТО, ВІДЕО


"Всі решта водойм чи ям є давніми і не смердять. Інше питання, що туди можуть потенційно щось зливати чи викидати. Бо доступи є. І поки вони будуть, є загроза що будь-хто (цукровий чи хтось інший) туди може щось зливати", - йдеться у дописі.
«Ескобар позаздрить»: відомий пастор знайшов під Луцьком конопляне поле. ФОТО, ВІДЕО
«Ескобар позаздрить»: відомий пастор знайшов під Луцьком конопляне поле. ФОТО, ВІДЕО
«Ескобар позаздрить»: відомий пастор знайшов під Луцьком конопляне поле. ФОТО, ВІДЕО


Також Сергій Шараєвський порадив заступнику голови правління з питань сировини Гнідавського цукрового заводу Олександру Нікішину перекрити під’їзди і поставити камери спостереження.

"Бо поки вони не стануть публічними і відкритими, люди завжди будуть підозрювати. Бо поля фільтрації їхні, значить відповідальність за зливи (будь-чиї) саме на цукровому", - написав луцький пастор та режисер.

Також він опублікував фото власне конопляного поля.

«Ескобар позаздрить»: відомий пастор знайшов під Луцьком конопляне поле. ФОТО, ВІДЕО

"Пабло Ескобар позаздрить. Цукровий завод володіє не лише полями фільтрації, тоннами барди і спирту, але й цілими плантаціями тетрагідроканнабінольно-вмістних рослин", - підписав Шараєвський фото з коноплею", - йдеться у дописі під світлиною.



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Теги: Сергій Шараєвський, Луцьк
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Коментарі 1
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це ж рудералiс, там нема тгк.
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