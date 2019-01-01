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Дорогу на Волині відремонтують за понад 6 мільйонів

Дорогу на Волині відремонтують за понад 6 мільйонів
Оголосили тендер на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги О030851 Оздів–Коршів–Воютин–Несвіч–Н-17–Чаруків–Несвіч–Лаврів. (на Загаїнці).

Тендерну пропозицію подав департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації. Пропозиції прийматимуть до 31 серпня. Аукціон має розпочатися 7 жовтня, – пишуть Волинські Новини.

Очікувана вартість ремонт становить 6 116 112 гривні. Фінансування робіт здійснюватиметься за бюджетні кошти.

Йдеться про ремонт дороги окремими ділянками – між 3,6 і 5,5 кілометрами дороги, що в Луцькому районі Волинської області.

Поточний середній ремонт траси включатиме підготовку території, улаштування водовідвідних канав, засипання промоїн і просідань, розлив бітуму, ущільнення асфальтобетонного шару, укріплення узбіч, улаштування з’їздів, нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, влаштування металевого бар’єрного огородження.

Всі роботи заплановано виконати до кінця 2020 року. Гарантія на покриття становитиме 5–8 років.

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Теги: ремонт, тендер, Волинь
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