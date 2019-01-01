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6 серпня – яке сьогодні свято: чому в цей день не можна працювати на городі

6 серпня – яке сьогодні свято: чому в цей день не можна працювати на городі
Сьогодні, 6 серпня, святкують всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, а віряни вшановують пам'ять Бориса і Гліба.

До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

6 серпня церква вшановує пам'ять синів київського князя Володимира Святославовича, які були вбиті в 1015 році своїм старшим братом Святополком під час боротьби за владу. Брати стали першими святими на Русі, канонізованими в лику мучеників-страстотерпців. Це святі Борис і Гліб.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 6 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Христина, Гліб, Давид, Анатолій, Яків.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

По погоді дня визначали, якою буде зима: якщо тепло і сонячно, то холодною; якщо дощ йде, то сніжною і теплою.
Дощ зранку – до погожого і ясного дня.
Мухи зранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.
Південний вітер – до негоди.
Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.
Роса до полудня – буде гроза.
З осики пух полетів – пора збирати підосичники.
Якщо 6 серпня випадає на повний місяць, то не можна рубати ліс для будівництва будинку. В іншому випадку в новому житлі постійно відбуватимуться скандали.
Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.
Чайки на воду часто сідають – буде дощ.
6 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 340994

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна ставити до їжі без поваги, особливо до хліба. Викидати їжу – під забороною.

Також не можна виїжджати на город та не можна братися за польові роботи. Ще в цей день не можна вирубати дерева, окрім берези. Здавна було заведено заготовлювати березові віники для лазні.


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Теги: 6 серпня, свято
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