6 серпня – яке сьогодні свято: чому в цей день не можна працювати на городі
Сьогодні, 09:13
Сьогодні, 6 серпня, святкують всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, а віряни вшановують пам'ять Бориса і Гліба.
До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
6 серпня церква вшановує пам'ять синів київського князя Володимира Святославовича, які були вбиті в 1015 році своїм старшим братом Святополком під час боротьби за владу. Брати стали першими святими на Русі, канонізованими в лику мучеників-страстотерпців. Це святі Борис і Гліб.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 6 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Христина, Гліб, Давид, Анатолій, Яків.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
По погоді дня визначали, якою буде зима: якщо тепло і сонячно, то холодною; якщо дощ йде, то сніжною і теплою.
Дощ зранку – до погожого і ясного дня.
Мухи зранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.
Південний вітер – до негоди.
Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.
Роса до полудня – буде гроза.
З осики пух полетів – пора збирати підосичники.
Якщо 6 серпня випадає на повний місяць, то не можна рубати ліс для будівництва будинку. В іншому випадку в новому житлі постійно відбуватимуться скандали.
Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.
Чайки на воду часто сідають – буде дощ.
6 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 340994
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не можна ставити до їжі без поваги, особливо до хліба. Викидати їжу – під забороною.
Також не можна виїжджати на город та не можна братися за польові роботи. Ще в цей день не можна вирубати дерева, окрім берези. Здавна було заведено заготовлювати березові віники для лазні.
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До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
6 серпня церква вшановує пам'ять синів київського князя Володимира Святославовича, які були вбиті в 1015 році своїм старшим братом Святополком під час боротьби за владу. Брати стали першими святими на Русі, канонізованими в лику мучеників-страстотерпців. Це святі Борис і Гліб.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 6 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Христина, Гліб, Давид, Анатолій, Яків.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
По погоді дня визначали, якою буде зима: якщо тепло і сонячно, то холодною; якщо дощ йде, то сніжною і теплою.
Дощ зранку – до погожого і ясного дня.
Мухи зранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.
Південний вітер – до негоди.
Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.
Роса до полудня – буде гроза.
З осики пух полетів – пора збирати підосичники.
Якщо 6 серпня випадає на повний місяць, то не можна рубати ліс для будівництва будинку. В іншому випадку в новому житлі постійно відбуватимуться скандали.
Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.
Чайки на воду часто сідають – буде дощ.
6 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 340994
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
У цей день не можна ставити до їжі без поваги, особливо до хліба. Викидати їжу – під забороною.
Також не можна виїжджати на город та не можна братися за польові роботи. Ще в цей день не можна вирубати дерева, окрім берези. Здавна було заведено заготовлювати березові віники для лазні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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