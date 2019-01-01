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Якщо з серцем «щось не так»: поради від волинських лікарів

Якщо з серцем «щось не так»: поради від волинських лікарів
Серце важливе і ми це знаємо, але часто згадуємо про нього, коли "защемить". Тож волинські лікарі дали декілька порад, як правильно
доглядати за серцем. Головне знати і виконувати прості правила, які забезпечать роботу здорового серця.

Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" на сторінці у
facebook.

- Відмовтеся від трансжирів! Жири: насичені, ненасичені та поліненасичені необхідні нашому організму і повинні бути у раціоні. Інша справа – транс-жири, які забивають наші артерії підвищують рівень «поганого» холестерину. Як наслідок, зростає ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

- Регулярно проходьте профілактичні обстеження! І не лише ті, що стосуються серця - робота серця залежить від стану всього організму, будьте пильні та відповідальні.

- Висипайтеся! Брак сну суттєво підвищує ризики для вашого серця. Більше того, їх не компенсуєш іншими корисними та здоровими звичками. Сон має стати вашим пріоритетом, а 7-8 годин здорового сну – правилом.

- Уникайте також пасивного куріння - чужий дим шкодить вашому серцю.

- Рухайтеся! Організуйте свій день так, щоб у ньому було мінімум 30 хвилин фізичної активності щодня.

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Теги: серце, лікарі, поради
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