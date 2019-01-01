Якщо з серцем «щось не так»: поради від волинських лікарів

Серце важливе і ми це знаємо, але часто згадуємо про нього, коли "защемить". Тож волинські лікарі дали декілька порад, як правильнодоглядати за серцем. Головне знати і виконувати прості правила, які забезпечать роботу здорового серця.Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" на сторінці уfacebook.- Відмовтеся від трансжирів! Жири: насичені, ненасичені та поліненасичені необхідні нашому організму і повинні бути у раціоні. Інша справа – транс-жири, які забивають наші артерії підвищують рівень «поганого» холестерину. Як наслідок, зростає ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.- Регулярно проходьте профілактичні обстеження! І не лише ті, що стосуються серця - робота серця залежить від стану всього організму, будьте пильні та відповідальні.- Висипайтеся! Брак сну суттєво підвищує ризики для вашого серця. Більше того, їх не компенсуєш іншими корисними та здоровими звичками. Сон має стати вашим пріоритетом, а 7-8 годин здорового сну – правилом.- Уникайте також пасивного куріння - чужий дим шкодить вашому серцю.- Рухайтеся! Організуйте свій день так, щоб у ньому було мінімум 30 хвилин фізичної активності щодня.