Якщо з серцем «щось не так»: поради від волинських лікарів
Сьогодні, 09:24
Серце важливе і ми це знаємо, але часто згадуємо про нього, коли "защемить". Тож волинські лікарі дали декілька порад, як правильно
доглядати за серцем. Головне знати і виконувати прості правила, які забезпечать роботу здорового серця.
Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" на сторінці у
facebook.
- Відмовтеся від трансжирів! Жири: насичені, ненасичені та поліненасичені необхідні нашому організму і повинні бути у раціоні. Інша справа – транс-жири, які забивають наші артерії підвищують рівень «поганого» холестерину. Як наслідок, зростає ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.
- Регулярно проходьте профілактичні обстеження! І не лише ті, що стосуються серця - робота серця залежить від стану всього організму, будьте пильні та відповідальні.
- Висипайтеся! Брак сну суттєво підвищує ризики для вашого серця. Більше того, їх не компенсуєш іншими корисними та здоровими звичками. Сон має стати вашим пріоритетом, а 7-8 годин здорового сну – правилом.
- Уникайте також пасивного куріння - чужий дим шкодить вашому серцю.
- Рухайтеся! Організуйте свій день так, щоб у ньому було мінімум 30 хвилин фізичної активності щодня.
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доглядати за серцем. Головне знати і виконувати прості правила, які забезпечать роботу здорового серця.
Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" на сторінці у
facebook.
- Відмовтеся від трансжирів! Жири: насичені, ненасичені та поліненасичені необхідні нашому організму і повинні бути у раціоні. Інша справа – транс-жири, які забивають наші артерії підвищують рівень «поганого» холестерину. Як наслідок, зростає ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.
- Регулярно проходьте профілактичні обстеження! І не лише ті, що стосуються серця - робота серця залежить від стану всього організму, будьте пильні та відповідальні.
- Висипайтеся! Брак сну суттєво підвищує ризики для вашого серця. Більше того, їх не компенсуєш іншими корисними та здоровими звичками. Сон має стати вашим пріоритетом, а 7-8 годин здорового сну – правилом.
- Уникайте також пасивного куріння - чужий дим шкодить вашому серцю.
- Рухайтеся! Організуйте свій день так, щоб у ньому було мінімум 30 хвилин фізичної активності щодня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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