У Луцьку зловили водія з наркотиками
Сьогодні, 10:00
У Луцьку затримали водія з забороненими речовинами.
Сьогодні, вранці, 6 серпня, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль AUDI A4, який під час руху по проспекту Соборності порушив правила дорожнього руху, - пише патрульна поліція Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 20-річний місцевий мешканець.
При перевірці у чоловіка виявили поліетиленовий пакет прозорого кольору в якому знаходилася порошкоподібна речовина рожевого кольору та згорток з порошкоподібна речовина білого кольору. Ці речовини зовні схожі на наркотичні.
Для з’ясування обставин справи на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Сьогодні, вранці, 6 серпня, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль AUDI A4, який під час руху по проспекту Соборності порушив правила дорожнього руху, - пише патрульна поліція Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 20-річний місцевий мешканець.
При перевірці у чоловіка виявили поліетиленовий пакет прозорого кольору в якому знаходилася порошкоподібна речовина рожевого кольору та згорток з порошкоподібна речовина білого кольору. Ці речовини зовні схожі на наркотичні.
Для з’ясування обставин справи на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Это все эти «бляхи»
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