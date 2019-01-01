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У Луцьку зловили водія з наркотиками

У Луцьку зловили водія з наркотиками
У Луцьку затримали водія з забороненими речовинами.

Сьогодні, вранці, 6 серпня, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль AUDI A4, який під час руху по проспекту Соборності порушив правила дорожнього руху, - пише патрульна поліція Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 20-річний місцевий мешканець.

При перевірці у чоловіка виявили поліетиленовий пакет прозорого кольору в якому знаходилася порошкоподібна речовина рожевого кольору та згорток з порошкоподібна речовина білого кольору. Ці речовини зовні схожі на наркотичні.

Для з’ясування обставин справи на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Теги: наркотики, водій, Луцьк
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