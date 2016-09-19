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Звідки та за скільки на Волинь найчастіше везуть товар з-за кордону

Звідки та за скільки на Волинь найчастіше везуть товар з-за кордону
За сім місяців 2019 року обсяги експортно-імпортних операцій у зоні діяльності Волинської митниці ДФС склали понад 1,6 млн дол США. Це на 87 млн дол США більше минулорічного показника, при цьому, вартість оподаткованого імпорту за рік збільшилась на четвертину (на 25%), вага - на третину (на 30%), а суми сплачених під час імпорту товарів митних платежів зросли у півтора рази (на 53%).

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.

Крім законодавчих змін щодо автомобілів з іноземною реєстрацією, сприяв збільшенню рівня оподаткування імпорту контроль за достовірністю декларування (рівень митної вартості, країна походження товару та правильність його класифікації). Загалом цьогоріч він дозволив додатково наповнити державний бюджет України на майже 578 млн грн.

Серед країн, з якими найчастіше укладають угоди акредитовані на митниці підприємства, у структурі експорту лідирують Польща (26%), Німеччина (21%), Нідерланди (12%).

Польща (31%) та Німеччина (12%) також домінують серед країн - постачальників імпорту, проте з ними конкурують виробники Чехії (9%) та Швейцарії (6%).

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Теги: ГУ ДФС у Волинській області, Луцьк, митниця, імпорт, експорт, гроші
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