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Доступного алкоголю не буде: з аптек зникне дешева настойка глоду

Доступного алкоголю не буде: з аптек зникне дешева настойка глоду
Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун анонсувала постанову, яка регламентуватиме введення акцизу на спирт для виробників лікувальних настоянок, зокрема глоду.

Існує прикра практика використовувати спиртовмісні настоянки замість алкоголю. Зараз їх можна придбати в аптеці, і вони значно дешевші за алкогольні напої. Бо на відміну від виробників алкогольних напоїв, виробники “лікувальних” настоянок не сплачують акциз, - йдеться на сторінці Уляни Супрун у facebook.

"Мабуть, ви неодноразово бачили порожні флакони з-під настоянки глоду досить далеко від медичних закладів або ж у місцях, мало придатних для лікування", – зазначила в. о міністра охорони здоров’я.

Вона зауважила, що аби припинити використання ліків, як доступного “алкоголю”, МОЗ України припинить видавати квоти на продаж етилового спирту виробникам настоянок. Вже готовий відповідний проект постанови. Виробники спиртовмісних настоянок будуть купувати спирт і платити акциз, як це роблять, наприклад, виробники горілчаних напоїв. А ліки залишаться ліками.

Вона додала, що екстракти глоду покращують травлення і утворення жовчі. Але настоянки можна зумисне перепити, бо це спирт. Рекомендовані дози настоянки глоду — від 10 до 20 крапель за один прийом, або 160-900 мг екстракту — це менше 1 мл.

Наразі в Україні настоянку глоду можна купити без рецепту. У США та Канаді тривалий час препарати глоду належали до біологічно-активних добавок, але зараз їх маркетують як “альтернативну медицину”. До точного і дозованого застосування препаратів глоду із очікуваним ефектом — далеко.

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Теги: ліки, аптеки, акциз
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