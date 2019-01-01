Сморід у Луцьку: активісти готові надати «Біо Пеку» кредит довіри

У Луцьку відбулось чергове засідання комісії по боротьбі зі смородом.Про це йдеться на сторінці першого заступника голови Луцькради у FacebookПосадовець зазначив, що до засідання долучилась голова Волинської обласної ради Ірина Вахович.«Найбільша складність для лучан полягає у тому, що виробництво заводу «Біо Пек» знаходиться на території Луцького району, а вирішити проблему намагається місто Луцьк, яке не має законодавчих можливостей вплинути на його закриття», – пише Григорій Недопад.«Головний позитив засідань нашої робочої групи – це спільна робота Луцької міської ради з активістами, за участю всіх керівників виконавчих органів Луцької міської ради. Такого відкритого і конструктивного діалогу громади та влади в Луцьку, мабуть, ще не траплялося. Замість обвинувачень і суперечок лунають пропозиції та варіанти вирішення ситуації, процес взаємодії відкритий для всіх бажаючих. І саме такий метод комунікації доводить, що міська рада діє спільно із громадськими активістами, ми знаходимось по один бік і детально вивчаємо всі можливі причини смороду та шляхи їх усунення», – заявив Григорій Недопад.«Активісти громадської організації «За чисте повітря. Луцьк» повідомили, що на полях фільтрації засипають вапняком вже третю карту і сморід не настільки різкий і сильний. Хотілось би вірити в те, що «Біо Пек» дійсно налаштований на вирішення проблеми.Але не забуваймо, що й в минулі роки запах поступово зникав у серпні, коли барду продають сільськогосподарським підприємствам для удобрення грунтів. Схоже, представники громадської організації «За чисте повітря. Луцьк», готові надати кредит довіри підприємству «Біо Пек». Якщо активісти погоджуються із умовами заводу, це їх право і їм, зрештою, потрібно буде давати пояснення громаді міста», – йдеться у дописі.За словами, підприємству треба дати шанс і стежити за тим, щоб «Біо Пек» виконав вимоги активістів. Хоча при цьому представники громадської організації ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» стверджували, що й у 2017 році звучали обіцянки від підприємства про вжиття всіх можливих заходів для ліквідації смороду, однак «віз і нині там».«Зі свого боку, як представники Луцької міської ради, ми переконані в тому, що проблема зі смородом №1 – це виробництво біоетанолу заводом «Біо Пек» і злив відходів виробництва на поля фільтрації цукрового заводу. Аналогічна ситуація склалася в кожному місті України, де виробляють біоетанол. В Узині, на Вінничині, в Гайсиниі – всюди, де працюють біоетанольні заводи, люди задихаються від смороду.Не заперечуємо, що ця причина не єдина. Але спочатку потрібно розібратися з основною. Якщо цукровий завод дійсно налаштований на вирішення проблеми – це стане полегшенням для всього Луцька. Якщо ж ні – підтримаємо громаду у боротьбі за закриття заводу. Щодо роботи очисних споруд і каналізаційно-насосних станцій Луцька – ми демонструємо повну відкритість і організовуємо для активістів та преси поїздку на очисні споруди КП «Луцькводоканал», яка відбудеться вже цього четверга о 14:00», – пише посадовець.«Керівник підприємстваготовий надати всю інформацію щодо роботи очисних та напряму спілкується із активістами. Виконавчі органи Луцької міської ради сьогодні демонструють максимальну відкритість і готовність до співпраці разом із активістами та громадою міста. Використовуємо більш сучасні підходи у роботі, аби замінити чутки та взаємні обвинувачення на продуктивну співпрацю та отримання всієї інформації «з перших уст»», – йдеться у дописі.