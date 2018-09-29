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Художники з різних куточків України з'їхались у Люб’язь на пленер

Художники з різних куточків України з'їхались у Люб’язь на пленер
У Люб’язі створюють свої шедеври більше десяти художників із різних куточків України. Адже від 3 по 13 серпня там розпочався всеукраїнський пленер, який самі ж учасники назвали «Подих Полісся».

Планують вони побувати і в Сваловичах, - пише газета Нове життя.

Хтось уперше прибув у Любешівський район, а хтось практично щороку приїздить сюди, аби серцем відчути довколишню природу, поспілкуватися з людьми і створити нові картини.

Написані ними тут картини вони виставляють як у своїх містах – Києві, Житомирі, Харкові, Івано-Франківську, так і в інших містах України і навіть зарубіжжя.

Ініціатором пленеру вже традиційно є голова Волинського обласного відділення Українського фонду культури Генадій Сарапін. Підтримали його в цьому як співорганізатори НПП «Прип’ять-Стохід» та Любешівська селищна рада.

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Теги: художники, пленер
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