Художники з різних куточків України з'їхались у Люб’язь на пленер





Планують вони побувати і в Сваловичах, - пише газета



Хтось уперше прибув у Любешівський район, а хтось практично щороку приїздить сюди, аби серцем відчути довколишню природу, поспілкуватися з людьми і створити нові картини.



Написані ними тут картини вони виставляють як у своїх містах – Києві, Житомирі, Харкові, Івано-Франківську, так і в інших містах України і навіть зарубіжжя.



Ініціатором пленеру вже традиційно є голова Волинського обласного відділення Українського фонду культури Генадій Сарапін. Підтримали його в цьому як співорганізатори НПП «Прип’ять-Стохід» та Любешівська селищна рада.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Люб’язі створюють свої шедеври більше десяти художників із різних куточків України. Адже від 3 по 13 серпня там розпочався всеукраїнський пленер, який самі ж учасники назвали «Подих Полісся».Планують вони побувати і в Сваловичах, - пише газета Нове життя Хтось уперше прибув у Любешівський район, а хтось практично щороку приїздить сюди, аби серцем відчути довколишню природу, поспілкуватися з людьми і створити нові картини.Написані ними тут картини вони виставляють як у своїх містах – Києві, Житомирі, Харкові, Івано-Франківську, так і в інших містах України і навіть зарубіжжя.Ініціатором пленеру вже традиційно є голова Волинського обласного відділення Українського фонду культури Генадій Сарапін. Підтримали його в цьому як співорганізатори НПП «Прип’ять-Стохід» та Любешівська селищна рада.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію