Художники з різних куточків України з'їхались у Люб’язь на пленер
Сьогодні, 11:23
У Люб’язі створюють свої шедеври більше десяти художників із різних куточків України. Адже від 3 по 13 серпня там розпочався всеукраїнський пленер, який самі ж учасники назвали «Подих Полісся».
Планують вони побувати і в Сваловичах, - пише газета Нове життя.
Хтось уперше прибув у Любешівський район, а хтось практично щороку приїздить сюди, аби серцем відчути довколишню природу, поспілкуватися з людьми і створити нові картини.
Написані ними тут картини вони виставляють як у своїх містах – Києві, Житомирі, Харкові, Івано-Франківську, так і в інших містах України і навіть зарубіжжя.
Ініціатором пленеру вже традиційно є голова Волинського обласного відділення Українського фонду культури Генадій Сарапін. Підтримали його в цьому як співорганізатори НПП «Прип’ять-Стохід» та Любешівська селищна рада.
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Планують вони побувати і в Сваловичах, - пише газета Нове життя.
Хтось уперше прибув у Любешівський район, а хтось практично щороку приїздить сюди, аби серцем відчути довколишню природу, поспілкуватися з людьми і створити нові картини.
Написані ними тут картини вони виставляють як у своїх містах – Києві, Житомирі, Харкові, Івано-Франківську, так і в інших містах України і навіть зарубіжжя.
Ініціатором пленеру вже традиційно є голова Волинського обласного відділення Українського фонду культури Генадій Сарапін. Підтримали його в цьому як співорганізатори НПП «Прип’ять-Стохід» та Любешівська селищна рада.
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