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Розповіли, чому сервісні центрі МВС на Волині тимчасово не видають посвідчень водія

Розповіли, чому сервісні центрі МВС на Волині тимчасово не видають посвідчень водія
Сьогодні, 6 серпня, Національна автоматизована інформаційна система МВС України працює з перебоями. Тому надання деяких послуг сервісних центрів МВС є неможливим.

Про це інформує "Сервісні центри МВС у Волинській області" у facebook.

Відтак, неразі неможливими є такі послуги:

- видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами;

- обмін та заміна посвідчення водія на право керування транспортними засобами;

- видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

"Просимо вибачення за ці незручності! Сервісні центри МВС відновлять обслуговування клієнтів у звичному режимі, як тільки роботу НАІС МВС України буде налагоджено. Про це буде оперативно повідомлено на Фейсбук-сторінці та на сайті Головного сервісного центру МВС", - йдеться у повідомлені.

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Теги: сервісні центрі МВС, посвідчення
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