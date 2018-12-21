Розповіли, чому сервісні центрі МВС на Волині тимчасово не видають посвідчень водія
Сьогодні, 11:35
Сьогодні, 6 серпня, Національна автоматизована інформаційна система МВС України працює з перебоями. Тому надання деяких послуг сервісних центрів МВС є неможливим.
Про це інформує "Сервісні центри МВС у Волинській області" у facebook.
Відтак, неразі неможливими є такі послуги:
- видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
- обмін та заміна посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
- видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.
"Просимо вибачення за ці незручності! Сервісні центри МВС відновлять обслуговування клієнтів у звичному режимі, як тільки роботу НАІС МВС України буде налагоджено. Про це буде оперативно повідомлено на Фейсбук-сторінці та на сайті Головного сервісного центру МВС", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує "Сервісні центри МВС у Волинській області" у facebook.
Відтак, неразі неможливими є такі послуги:
- видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
- обмін та заміна посвідчення водія на право керування транспортними засобами;
- видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.
"Просимо вибачення за ці незручності! Сервісні центри МВС відновлять обслуговування клієнтів у звичному режимі, як тільки роботу НАІС МВС України буде налагоджено. Про це буде оперативно повідомлено на Фейсбук-сторінці та на сайті Головного сервісного центру МВС", - йдеться у повідомлені.
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