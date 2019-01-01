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Псевдомінеру з Нововолинська загрожує до шести років позбавлення волі. ВІДЕО

Псевдомінеру з Нововолинська загрожує до шести років позбавлення волі. ВІДЕО
Повідомили про підозру чоловіку, який «замінував» автомобіль у Нововолинську.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, у середу, 31 липня, близько 20 години на службу порятунку «101» зателефонував нетверезий чоловік та повідомив, що поблизу одного із будинків у Нововолинську він підклав ручну гранату під автомобіль «Ford Transit» жовтого кольору.

Спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області ретельно оглянули вказаний автомобіль. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Поліція оперативно встановила зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Нововолинська. Правопорушника затримали.

«Слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі», – повідомив Петро Шпига, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Досудове розслідування триває.


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Теги: мінер, Волинь, Нововолинськ
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