Псевдомінеру з Нововолинська загрожує до шести років позбавлення волі. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі



Нагадаємо, у середу, 31 липня, близько 20 години на службу порятунку «101» зателефонував нетверезий чоловік та повідомив, що поблизу одного із будинків у Нововолинську він підклав ручну гранату під автомобіль «Ford Transit» жовтого кольору.



Спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області ретельно оглянули вказаний автомобіль. Вибухонебезпечних предметів не виявили.



Поліція оперативно встановила зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Нововолинська. Правопорушника затримали.



«Слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі», – повідомив Петро Шпига, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили про підозру чоловіку, який «замінував» автомобіль у Нововолинську.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області Нагадаємо, у середу, 31 липня, близько 20 години на службу порятунку «101» зателефонував нетверезий чоловік та повідомив, щожовтого кольору.Спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області ретельно оглянули вказаний автомобіль. Вибухонебезпечних предметів не виявили.Поліція оперативно встановила зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Нововолинська. Правопорушника затримали.«Слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі», – повідомив, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області.Досудове розслідування триває.

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