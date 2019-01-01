Псевдомінеру з Нововолинська загрожує до шести років позбавлення волі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
Повідомили про підозру чоловіку, який «замінував» автомобіль у Нововолинську.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, у середу, 31 липня, близько 20 години на службу порятунку «101» зателефонував нетверезий чоловік та повідомив, що поблизу одного із будинків у Нововолинську він підклав ручну гранату під автомобіль «Ford Transit» жовтого кольору.
Спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області ретельно оглянули вказаний автомобіль. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
Поліція оперативно встановила зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Нововолинська. Правопорушника затримали.
«Слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі», – повідомив Петро Шпига, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, у середу, 31 липня, близько 20 години на службу порятунку «101» зателефонував нетверезий чоловік та повідомив, що поблизу одного із будинків у Нововолинську він підклав ручну гранату під автомобіль «Ford Transit» жовтого кольору.
Спеціалісти вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області ретельно оглянули вказаний автомобіль. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
Поліція оперативно встановила зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Нововолинська. Правопорушника затримали.
«Слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від двох до шести років позбавлення волі», – повідомив Петро Шпига, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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