У селі під Луцьком маршрутка з дітьми потрапила у ДТП





ДТП сталася близько 11 години, – повідомляє інтернет-видання



Маршрутка протаралила автомобіль Renault, за кермом якого була жінка.



Легковик знесло в кювет, але ніхто не постраждав. Водійка пішла з дитиною в медпункт, авто залишила на узбіччі.



У маршрутці було багато дітей. Усі живі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок на вулиці Соборна маршрутка з дітьми протаранила легковик. Авто злетіло на узбіччя.ДТП сталася близько 11 години, – повідомляє інтернет-видання «Волинь24» Маршрутка протаралила автомобіль Renault, за кермом якого була жінка.Легковик знесло в кювет, але ніхто не постраждав. Водійка пішла з дитиною в медпункт, авто залишила на узбіччі.У маршрутці було багато дітей. Усі живі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію