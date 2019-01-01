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У селі під Луцьком маршрутка з дітьми потрапила у ДТП

У селі під Луцьком маршрутка з дітьми потрапила у ДТП
У селі Княгининок на вулиці Соборна маршрутка з дітьми протаранила легковик. Авто злетіло на узбіччя.

ДТП сталася близько 11 години, – повідомляє інтернет-видання «Волинь24».

Маршрутка протаралила автомобіль Renault, за кермом якого була жінка.

Легковик знесло в кювет, але ніхто не постраждав. Водійка пішла з дитиною в медпункт, авто залишила на узбіччі.

У маршрутці було багато дітей. Усі живі.

У селі під Луцьком маршрутка з дітьми потрапила у ДТП

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Теги: Луцьк, Княгининок, Волинь, ДТП, авіарія
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