У селі під Луцьком маршрутка з дітьми потрапила у ДТП
Сьогодні, 14:35
У селі Княгининок на вулиці Соборна маршрутка з дітьми протаранила легковик. Авто злетіло на узбіччя.
ДТП сталася близько 11 години, – повідомляє інтернет-видання «Волинь24».
Маршрутка протаралила автомобіль Renault, за кермом якого була жінка.
Легковик знесло в кювет, але ніхто не постраждав. Водійка пішла з дитиною в медпункт, авто залишила на узбіччі.
У маршрутці було багато дітей. Усі живі.
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ДТП сталася близько 11 години, – повідомляє інтернет-видання «Волинь24».
Маршрутка протаралила автомобіль Renault, за кермом якого була жінка.
Легковик знесло в кювет, але ніхто не постраждав. Водійка пішла з дитиною в медпункт, авто залишила на узбіччі.
У маршрутці було багато дітей. Усі живі.
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