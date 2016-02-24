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На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати у Фінляндію

На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати у Фінляндію
На Волині Vzayemopomich шукає креативних учасників для проекту «Outdoor Activities for inclusion», що складається із тренінгу та семінару, який відбуватиметься у містечку Куусамо (Фінляндія).

Так, тренінг триватиме 3-11 жовтня, а семінар - 7-12 грудня, - інформує Молодіжна рада Волині на сторінці у Facebook.

Мета проекту - заохотити дітей та підлітків проводити більше часу на свіжому повітрі.

Вимоги для кандидатів:
- молодь віком 18+ років;
- знання англійської мови;
- бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;
- бути молодіжним працівником, активістом, тренером чи молодим лідером;
- мати досвід організації заходів на свіжому повітрі або мати мотивацію ознайомитись та навчитися використовувати ці методи у сфері освіти.

Зазначають, організатори покривають 100% витрат на харчування, проживання, проїзду до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).

Участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – річний членський внесок 35 євро. Також додатково сплачується членський внесок приймаючій організації 40 євро.

Подавати заявку можна до 7 серпня тут
Деталі за цим посиланням

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Теги: Фінляндія, пошуки, Волинь, соціальний проект
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Коментарі 1
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