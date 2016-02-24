На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати у Фінляндію





Так, тренінг триватиме 3-11 жовтня, а семінар - 7-12 грудня, - інформує



Мета проекту - заохотити дітей та підлітків проводити більше часу на свіжому повітрі.



Вимоги для кандидатів:

- молодь віком 18+ років;

- знання англійської мови;

- бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;

- бути молодіжним працівником, активістом, тренером чи молодим лідером;

- мати досвід організації заходів на свіжому повітрі або мати мотивацію ознайомитись та навчитися використовувати ці методи у сфері освіти.



Зазначають, організатори покривають 100% витрат на харчування, проживання, проїзду до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).



Участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – річний членський внесок 35 євро. Також додатково сплачується членський внесок приймаючій організації 40 євро.



Подавати заявку можна до 7 серпня

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині Vzayemopomich шукає креативних учасників для проекту «Outdoor Activities for inclusion», що складається із тренінгу та семінару, який відбуватиметься у містечку Куусамо (Фінляндія).Так, тренінг триватиме 3-11 жовтня, а семінар - 7-12 грудня, - інформує Молодіжна рада Волині на сторінці у Facebook.Мета проекту - заохотити дітей та підлітків проводити більше часу на свіжому повітрі.Вимоги для кандидатів:- молодь віком 18+ років;- знання англійської мови;- бажання просувати отримані навички і результати проекту в Україні;- бути молодіжним працівником, активістом, тренером чи молодим лідером;- мати досвід організації заходів на свіжому повітрі або мати мотивацію ознайомитись та навчитися використовувати ці методи у сфері освіти.Зазначають, організатори покривають 100% витрат на харчування, проживання, проїзду до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт 275 євро).Участь для активних членів організації є безкоштовною, але для тих учасників, які не є членами організації – річний членський внесок 35 євро. Також додатково сплачується членський внесок приймаючій організації 40 євро.Подавати заявку можна до 7 серпня тут Деталі за цим посиланням

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