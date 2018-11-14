Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Сьогодні, 12:50
У Луцьку журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost Валерія Колісник влаштувала незвичайну фотосесію на території ЖК «Супернова».
Знімкував її фотограф Павло Березюк, який і був ініціатором та автором ідеї, – пише Район.Луцьк.
Журналісти розпитали у Павла та Валерії, як з’явився задум та відбувалися зйомки.
«На цей проект мене надихнуло відео, де на даху «Супернови» студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського зіграли увертюру до опери «Кармен» Жоржа Бізе. Давно співпрацюю з будівельною компанією «Інвестор» і вони без вагань пішли нам з Валерією на зустріч», — розповів фотограф.
Валерія пригадує, що фотографуватися поїхали 20 липня із самого ранку.
«Включитися в роботу спочатку було складно: холодний вітер, холодне нерозігріте тіло, а так категорично робити не можна, купа реквізиту. Спробували, вийшло, сподобалось і тут понеслась. Нам було доволі легко порозумітися, я відповідала за рухи і креатив, а Павло вчив мене, як можна поводитись в кадрі, а як ні. Висоти я не боюся, якраз навпаки, обожнюю відчуття легкості і польоту…», — каже Валерія.
Також під час фотосесії використали жовту стрічку, яка пасувала до «інвесторівського» стилю.
«Найбільше мені сподобалося працювати зі стрічкою, хоч і було дуже вітряно, але кадри вийшли гарні. Будинки «Супернової» пасували до цього ідеально. Та й взагалі, там дуже круто. Локація для фото неймовірна, підозрюю, що і жити там також так гарно, як і фотографуватися. Неймовірні краєвиди і стильний фасад доповнювали знімки, не доводилося ходити і шукати щось особливе», — ділиться емоціями Валерія.
З нею погоджується і Павло. «Не здивуюся, якщо з часом дах «Супернової» стане одним з найпопулярніших місць для фотосесій в Луцьку», — додав він.
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Знімкував її фотограф Павло Березюк, який і був ініціатором та автором ідеї, – пише Район.Луцьк.
Журналісти розпитали у Павла та Валерії, як з’явився задум та відбувалися зйомки.
«На цей проект мене надихнуло відео, де на даху «Супернови» студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського зіграли увертюру до опери «Кармен» Жоржа Бізе. Давно співпрацюю з будівельною компанією «Інвестор» і вони без вагань пішли нам з Валерією на зустріч», — розповів фотограф.
Валерія пригадує, що фотографуватися поїхали 20 липня із самого ранку.
«Включитися в роботу спочатку було складно: холодний вітер, холодне нерозігріте тіло, а так категорично робити не можна, купа реквізиту. Спробували, вийшло, сподобалось і тут понеслась. Нам було доволі легко порозумітися, я відповідала за рухи і креатив, а Павло вчив мене, як можна поводитись в кадрі, а як ні. Висоти я не боюся, якраз навпаки, обожнюю відчуття легкості і польоту…», — каже Валерія.
Також під час фотосесії використали жовту стрічку, яка пасувала до «інвесторівського» стилю.
«Найбільше мені сподобалося працювати зі стрічкою, хоч і було дуже вітряно, але кадри вийшли гарні. Будинки «Супернової» пасували до цього ідеально. Та й взагалі, там дуже круто. Локація для фото неймовірна, підозрюю, що і жити там також так гарно, як і фотографуватися. Неймовірні краєвиди і стильний фасад доповнювали знімки, не доводилося ходити і шукати щось особливе», — ділиться емоціями Валерія.
З нею погоджується і Павло. «Не здивуюся, якщо з часом дах «Супернової» стане одним з найпопулярніших місць для фотосесій в Луцьку», — додав він.
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