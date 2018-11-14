Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО

Валерія Колісник влаштувала незвичайну фотосесію на території ЖК «Супернова».



Знімкував її фотограф Павло Березюк, який і був ініціатором та автором ідеї, – пише



Журналісти розпитали у Павла та Валерії, як з’явився задум та відбувалися зйомки.



«На цей проект мене надихнуло відео, де на даху «Супернови» студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського зіграли увертюру до опери «Кармен» Жоржа Бізе. Давно співпрацюю з будівельною компанією «Інвестор» і вони без вагань пішли нам з Валерією на зустріч», — розповів фотограф.



Валерія пригадує, що фотографуватися поїхали 20 липня із самого ранку.



«Включитися в роботу спочатку було складно: холодний вітер, холодне нерозігріте тіло, а так категорично робити не можна, купа реквізиту. Спробували, вийшло, сподобалось і тут понеслась. Нам було доволі легко порозумітися, я відповідала за рухи і креатив, а Павло вчив мене, як можна поводитись в кадрі, а як ні. Висоти я не боюся, якраз навпаки, обожнюю відчуття легкості і польоту…», — каже Валерія.



Також під час фотосесії використали жовту стрічку, яка пасувала до «інвесторівського» стилю.



«Найбільше мені сподобалося працювати зі стрічкою, хоч і було дуже вітряно, але кадри вийшли гарні. Будинки «Супернової» пасували до цього ідеально. Та й взагалі, там дуже круто. Локація для фото неймовірна, підозрюю, що і жити там також так гарно, як і фотографуватися. Неймовірні краєвиди і стильний фасад доповнювали знімки, не доводилося ходити і шукати щось особливе», — ділиться емоціями Валерія.



З нею погоджується і Павло. «Не здивуюся, якщо з часом дах «Супернової» стане одним з найпопулярніших місць для фотосесій в Луцьку», — додав він.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost влаштувала незвичайну фотосесію на території ЖК «Супернова».Знімкував її фотограф, який і був ініціатором та автором ідеї, – пише Район.Луцьк Журналісти розпитали у Павла та Валерії, як з’явився задум та відбувалися зйомки.«На цей проект мене надихнуло відео, де на даху «Супернови» студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського зіграли увертюру до опери «Кармен» Жоржа Бізе. Давно співпрацюю з будівельною компанією «Інвестор» і вони без вагань пішли нам з Валерією на зустріч», — розповів фотограф.Валерія пригадує, що фотографуватися поїхали 20 липня із самого ранку.«Включитися в роботу спочатку було складно: холодний вітер, холодне нерозігріте тіло, а так категорично робити не можна, купа реквізиту. Спробували, вийшло, сподобалось і тут понеслась. Нам було доволі легко порозумітися, я відповідала за рухи і креатив, а Павло вчив мене, як можна поводитись в кадрі, а як ні. Висоти я не боюся, якраз навпаки, обожнюю відчуття легкості і польоту…», — каже Валерія.Також під час фотосесії використали жовту стрічку, яка пасувала до «інвесторівського» стилю.«Найбільше мені сподобалося працювати зі стрічкою, хоч і було дуже вітряно, але кадри вийшли гарні. Будинки «Супернової» пасували до цього ідеально. Та й взагалі, там дуже круто. Локація для фото неймовірна, підозрюю, що і жити там також так гарно, як і фотографуватися. Неймовірні краєвиди і стильний фасад доповнювали знімки, не доводилося ходити і шукати щось особливе», — ділиться емоціями Валерія.З нею погоджується і Павло. «Не здивуюся, якщо з часом дах «Супернової» стане одним з найпопулярніших місць для фотосесій в Луцьку», — додав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію