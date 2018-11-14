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Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО

Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
У Луцьку журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost Валерія Колісник влаштувала незвичайну фотосесію на території ЖК «Супернова».

Знімкував її фотограф Павло Березюк, який і був ініціатором та автором ідеї, – пише Район.Луцьк.

Журналісти розпитали у Павла та Валерії, як з’явився задум та відбувалися зйомки.

«На цей проект мене надихнуло відео, де на даху «Супернови» студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського зіграли увертюру до опери «Кармен» Жоржа Бізе. Давно співпрацюю з будівельною компанією «Інвестор» і вони без вагань пішли нам з Валерією на зустріч», — розповів фотограф.

Валерія пригадує, що фотографуватися поїхали 20 липня із самого ранку.

«Включитися в роботу спочатку було складно: холодний вітер, холодне нерозігріте тіло, а так категорично робити не можна, купа реквізиту. Спробували, вийшло, сподобалось і тут понеслась. Нам було доволі легко порозумітися, я відповідала за рухи і креатив, а Павло вчив мене, як можна поводитись в кадрі, а як ні. Висоти я не боюся, якраз навпаки, обожнюю відчуття легкості і польоту…», — каже Валерія.

Також під час фотосесії використали жовту стрічку, яка пасувала до «інвесторівського» стилю.

«Найбільше мені сподобалося працювати зі стрічкою, хоч і було дуже вітряно, але кадри вийшли гарні. Будинки «Супернової» пасували до цього ідеально. Та й взагалі, там дуже круто. Локація для фото неймовірна, підозрюю, що і жити там також так гарно, як і фотографуватися. Неймовірні краєвиди і стильний фасад доповнювали знімки, не доводилося ходити і шукати щось особливе», — ділиться емоціями Валерія.

З нею погоджується і Павло. «Не здивуюся, якщо з часом дах «Супернової» стане одним з найпопулярніших місць для фотосесій в Луцьку», — додав він.

Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО
Журналістка ВолиньPost влаштувала екстремальні танці на даху «Супернової». ФОТО


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Теги: ІА ВолиньPost, Луцьк, Волинь, танці, Супернова, фото
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