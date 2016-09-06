Волинська дзюдоїстка стала бронзовою призеркою Кубку Європи





Про це повідомляє прес-служба відділу питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.



Учениця обласної школи вищої спортивної майстерності, підопічна Олександра Сікорського − Дарина Ляшук, показала високий рівень підготовки.



Дзюдоїстка посіла третє призове місце у ваговій категорії 52 кг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кубок Європи з дзюдо серед юніорів до 21 року, який відбувся 3-4 серпня у Польському місті Познань, став призовим для волинянки Дарини Ляшук.Про це повідомляє прес-служба відділу питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.Учениця обласної школи вищої спортивної майстерності, підопічна, показала високий рівень підготовки.Дзюдоїстка посіла третє призове місце у ваговій категорії 52 кг.

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