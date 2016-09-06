Волинська дзюдоїстка стала бронзовою призеркою Кубку Європи
Сьогодні, 14:55
Кубок Європи з дзюдо серед юніорів до 21 року, який відбувся 3-4 серпня у Польському місті Познань, став призовим для волинянки Дарини Ляшук.
Про це повідомляє прес-служба відділу питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Учениця обласної школи вищої спортивної майстерності, підопічна Олександра Сікорського − Дарина Ляшук, показала високий рівень підготовки.
Дзюдоїстка посіла третє призове місце у ваговій категорії 52 кг.
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Про це повідомляє прес-служба відділу питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Учениця обласної школи вищої спортивної майстерності, підопічна Олександра Сікорського − Дарина Ляшук, показала високий рівень підготовки.
Дзюдоїстка посіла третє призове місце у ваговій категорії 52 кг.
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