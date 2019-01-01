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«Боюся не встигнути сказати, що люблю»: вийшов тизер фільму, який знімав волинський оператор. ВІДЕО

«Боюся не встигнути сказати, що люблю»: вийшов тизер фільму, який знімав волинський оператор. ВІДЕО
«Я, Ніна» – біографічний фільм, заснований на історії життя журналістки та ведучої Яніни Соколової. Довгий час команда, яка працювала над фільмом, збирала кошти на підтримку проекту. Сьогодні стало відомо, що вони виграли фінансування у Держкіно України.

Про це Яніна Соколова повідомила на сторінці у Facebook.

"Друзі, ми дякуємо всім, хто допомагав і допомагатиме нам зробити фільм Я, Ніна реальністю. Ми дуже віримо у цей проект. І робимо його у великій любові.

Сьогодні я покажу Вам перший тизер, змонтований нами з одеської історії фільму, яку ми повністю відзняли завдяки ваші підтримці!
Любіть одне одного. Тільки любов здатна робити дива і перемагати найстрашніші недуги", – йдеться у дописі.

Відомо, що тизер до фільму знімав волинський оператор Сергій Михальчук.


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Теги: тизер фільму, оператор, волинянин, Яніна Соколова
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