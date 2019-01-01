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Як захиститись від хакерських атак: поради експертів

Як захиститись від хакерських атак: поради експертів
Кожен користувач різних ресурсів в інтернеті може стати жертвою хакера.

Про те, що робити аби вашу електронну пошту та акаунт не зламали розповів виконавчий директор IT Dnipro Community Євген Гостіщев у відповідь на запит УНН.

“Не використовуйте той самий пароль для пошти та всіх соцмереж — зазвичай пароль ламають масово і всюди саме через цю помилку. До поштової скриньки обов’язково прив’яжіть ще якусь пошту, резервну, а також номер мобільного телефону — зазвичай Google пропонує переглянути налаштування безпеки, просто повірте Google: це справді важливо”, — розповів Гостіщев.

За його словами, ви можете встановити двохфакторну аутентифікацію в Google-акаунті: щоб зайти у пошту чи інші сервіси, треба буде ввести пароль і код із sms.

“Ніколи не відкривайте нічого підозрілого, спам — це смітник, до того ж небезпечний, бо може містити посилання на фішингові сайти (це шахрайські веб-ресурси, які виманюють реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують, або веб-ресурси організацій, яким користувач довіряє, вони мають на меті збір реквізитів платіжних карток для подальшої крадіжки грошових коштів з рахунків власників платіжних карток —ред). Ми ж не порпаємося у смітнику — от і спам треба видаляти, не відкриваючи”, — зауважив Гостіщев.

Також, він не радить авторизуватись через соцмережі на підозрілих сайтах — наприклад, таких, де ви проходите різні цікаві онлайн-тести або завантажуєте безкоштовну музику.

“(Окрім того - ред.) користуватися Однокласниками, Mail.Ru, Яндекс, Вконтакте за указом № 133/2017 та рішенням РНБО заборонено не даремно: російські спецслужби мають доступ до цих сайтів, а отже, і до вашої персональної інформації”, — додав він.


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Теги: поради, хакери, експерт
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