Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-384 09:00 - 17:00 Магазин с. Хворостів с. Хворостів, вул. Лісна, Польова, Сільська, Тиха
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с. Іванівка
2. 10:00-17:00
с. Лежниця
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:30
с. Видерта вул.Центральна
2. 09:40 – 17:00 Церква, медичний пункт, ССТ Сошичне, школа, АТС, клуб, сільська рада с.Качин, ПП Ткачук Р.І.,ПП Кисляк С.В., ПП Кисляк С.В., ПП Мишей Р.В., церква пятедисятників, ПП Приймачук М.М., с.Качин, с.Ставище,
Ківерцівський район
1. 9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. 9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3. ПЛ-0,4кВ КТП-327
9:00-17:00 ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ковельське РЖКП №2
ПТМ"Ковельтепло"
Бойлерна №5
ФОП Зощук А.А. м.Ковель, вул.Т.Боровця
2. ПС №35/10 «Колодяжне»
ПЛ – 10 кВ Л.
9:00-17:00
ФОП Калибоверда І.Ф.
Волинський краєзнавчий музей Лесі Українки
ФОП Сандлер В.Я.
ФГ "Симфонія"
Ковельське МТМО
ФОП Марчук Р.А.
ФОП Романюк В.В.
Ковельське Райво
Вол.дирекція УДППЗ
Свято-Миколаївська церква
С/Р Колодяжне
Львівська залізниця
ВАТ "Родючість"
ТзОВ "Лапаст"
ТзОВ "ВКФ Будсервіс"
ФГ "Агро-Плюс"
ФОП Тарасюк І. М
ПАТ "Дубномолоко"
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ФОП Мельничук Л.В.
СТзОВ ім .Л Українки
Церква с.Волошки
ФОП Єрьоменко О.О.
ФОП Мороз Н.Ф.
Громада ЄХБ Волошки
ДП "Західтранс"
ФОП Самчук Л.П.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське СЛАТ "Тур"
ФОП Ревчук В.О.
ФОП Спичак М.І.
Дубівське СТ
Релігійна грома ЄХБ Скулин
ФОП Коваль О.С.
ДП "Ков. Лісове господарство
ФОП Хороших О.А.
СВК"Світанок"
ФОП Яцків Г.М.
Ф.О. Хом'як О.Я.
ФОП Приступа А.В
СВК"Світанок"
ФОП Ткачук О.В.
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
ПАТКовельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП"Козацька застава
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяже
с.Будище
с.Любитів
с.Скулин
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00 База Бакалія
Навчальний комбінат комун управління
Фасовочний цех
Модуль
Луцький район
1.
КТП-227 09:30-16:00 с. Чаруків вул. Рибгоспна
2. КТП-258 09:30-17:00 Церква, ФОП Мащієвський с. Г.Полонка, вул. Горохівська, Прибережна, Зелена
Любомльський та Шацький райони
1 пл-10 л 52-02 від лр-166 до квн-22 9:00 – 17:00 школа с.Сильно.Крушинець
ФОП Стукач М.Ф.
Д. садок с.Сильно с.Сильне. Крушинець. Гуменці
2 пл-10 л 58-05 від лр-26
л 58-08 від лр-20 9:00 – 17:00 Школа.Дит.садок.церква.магазини с.Полапи с.Полапи.Сокіл
3 пл-10 л26-04 від лвн-144 до лвн-154 9:00 – 19:00
с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"
Венське екологічний пост
с.Положево
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-165 10:00-17:00 Релігійна громада, с. Новосілки.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-37 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ
вул.Чехова, 13-21, 6-14
вул.Чайковського, 20-30, 19/2-31
вул.К.Ольги, 20-30
2 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-3 09:00 – 17:00 Відділ поліції, Українська пожежна страхова компанія, ДАІ, міська друкарня, ощадбанк філія №0115, Свято-Покровська церква, магазини: BOSCH, Папірус, Родюче поле, агенція Центр нерухомості, кримінальне бюро м.Нововолинськ
вул.Нововолинська, 2-22, 1-15
3 КЛ-0,4 кВ Л-1, Л-6 ТП-8 09:00 – 17:00 Будінвест, монтаж натяжних стель, ТзОВ Буг-біс, магазини: Ажур, Контрол Z м.Нововолинськ
вул.Нововолинська, 51
4 ЦРП-8 Т-1 09:00 – 17:00 Дахбуд, МП Гарант, УДКР, АЗС, ветлікарня, п-ць Рябко Л.І., п-ць Мисливець Г.О., автостоянка, п-ць Свистун, п-ць Тимейчук м.Нововолинськ
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4кв Л-2 від ТП-6 для чистки траси 9:00 - 17:00 частково с. Видраниця(х.Задолина)
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ КТП-186 9:00-17:00 бригада-2
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-13-01 від ЛР-21 10:00 -17:00 КТП-111 Вишка Київстар с Грабово, Соловї, Комарово, хутір Заріка, с Ниці
2 КТП-255 10:00 -17:00 с Любохини вул Цьосі, Перемоги
3 ПЛ-10кВ Л-27-08 10:00 – 17:00 смт Стара Вижівка вул Ювілейна,Михайлівська,
с Чевель, Залюття, Текля,Глухи
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-235 с.Мокрець Л-3
10:00-16:00
ФГ «Поліська родина» - адмінприміщення с..Мокрець вул. Васильчука, Ковельська
2 ПЛ-10 кВ Л-64-02 від ЗТП-109 до КТП-80 10:00-16:00
ФГ «Мартіросян» - тр.бригада с.Ружин
3 КТП-182 10:00-13:00 с.Поляна
4 КТП-158 14:00-16:00 Новодвірівська с/р – пож.депо, відділ освіти – школа, столова,майстерня, РСТ –магазин, УДППЗ «Укрпошта»- пошта, ПАТ «уУкртелеком» - АТС, ФАП, ФОП Кмін Р.В.- магазин с.Осьмиговичі
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Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-384 09:00 - 17:00 Магазин с. Хворостів с. Хворостів, вул. Лісна, Польова, Сільська, Тиха
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с. Іванівка
2. 10:00-17:00
с. Лежниця
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:30
с. Видерта вул.Центральна
2. 09:40 – 17:00 Церква, медичний пункт, ССТ Сошичне, школа, АТС, клуб, сільська рада с.Качин, ПП Ткачук Р.І.,ПП Кисляк С.В., ПП Кисляк С.В., ПП Мишей Р.В., церква пятедисятників, ПП Приймачук М.М., с.Качин, с.Ставище,
Ківерцівський район
1. 9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. 9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3. ПЛ-0,4кВ КТП-327
9:00-17:00 ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ковельське РЖКП №2
ПТМ"Ковельтепло"
Бойлерна №5
ФОП Зощук А.А. м.Ковель, вул.Т.Боровця
2. ПС №35/10 «Колодяжне»
ПЛ – 10 кВ Л.
9:00-17:00
ФОП Калибоверда І.Ф.
Волинський краєзнавчий музей Лесі Українки
ФОП Сандлер В.Я.
ФГ "Симфонія"
Ковельське МТМО
ФОП Марчук Р.А.
ФОП Романюк В.В.
Ковельське Райво
Вол.дирекція УДППЗ
Свято-Миколаївська церква
С/Р Колодяжне
Львівська залізниця
ВАТ "Родючість"
ТзОВ "Лапаст"
ТзОВ "ВКФ Будсервіс"
ФГ "Агро-Плюс"
ФОП Тарасюк І. М
ПАТ "Дубномолоко"
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ФОП Мельничук Л.В.
СТзОВ ім .Л Українки
Церква с.Волошки
ФОП Єрьоменко О.О.
ФОП Мороз Н.Ф.
Громада ЄХБ Волошки
ДП "Західтранс"
ФОП Самчук Л.П.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське СЛАТ "Тур"
ФОП Ревчук В.О.
ФОП Спичак М.І.
Дубівське СТ
Релігійна грома ЄХБ Скулин
ФОП Коваль О.С.
ДП "Ков. Лісове господарство
ФОП Хороших О.А.
СВК"Світанок"
ФОП Яцків Г.М.
Ф.О. Хом'як О.Я.
ФОП Приступа А.В
СВК"Світанок"
ФОП Ткачук О.В.
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
ПАТКовельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП"Козацька застава
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяже
с.Будище
с.Любитів
с.Скулин
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00 База Бакалія
Навчальний комбінат комун управління
Фасовочний цех
Модуль
Луцький район
1.
КТП-227 09:30-16:00 с. Чаруків вул. Рибгоспна
2. КТП-258 09:30-17:00 Церква, ФОП Мащієвський с. Г.Полонка, вул. Горохівська, Прибережна, Зелена
Любомльський та Шацький райони
1 пл-10 л 52-02 від лр-166 до квн-22 9:00 – 17:00 школа с.Сильно.Крушинець
ФОП Стукач М.Ф.
Д. садок с.Сильно с.Сильне. Крушинець. Гуменці
2 пл-10 л 58-05 від лр-26
л 58-08 від лр-20 9:00 – 17:00 Школа.Дит.садок.церква.магазини с.Полапи с.Полапи.Сокіл
3 пл-10 л26-04 від лвн-144 до лвн-154 9:00 – 19:00
с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"
Венське екологічний пост
с.Положево
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-165 10:00-17:00 Релігійна громада, с. Новосілки.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-37 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ
вул.Чехова, 13-21, 6-14
вул.Чайковського, 20-30, 19/2-31
вул.К.Ольги, 20-30
2 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-3 09:00 – 17:00 Відділ поліції, Українська пожежна страхова компанія, ДАІ, міська друкарня, ощадбанк філія №0115, Свято-Покровська церква, магазини: BOSCH, Папірус, Родюче поле, агенція Центр нерухомості, кримінальне бюро м.Нововолинськ
вул.Нововолинська, 2-22, 1-15
3 КЛ-0,4 кВ Л-1, Л-6 ТП-8 09:00 – 17:00 Будінвест, монтаж натяжних стель, ТзОВ Буг-біс, магазини: Ажур, Контрол Z м.Нововолинськ
вул.Нововолинська, 51
4 ЦРП-8 Т-1 09:00 – 17:00 Дахбуд, МП Гарант, УДКР, АЗС, ветлікарня, п-ць Рябко Л.І., п-ць Мисливець Г.О., автостоянка, п-ць Свистун, п-ць Тимейчук м.Нововолинськ
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4кв Л-2 від ТП-6 для чистки траси 9:00 - 17:00 частково с. Видраниця(х.Задолина)
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12 ПЛ-0,4 кВ КТП-186 9:00-17:00 бригада-2
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-13-01 від ЛР-21 10:00 -17:00 КТП-111 Вишка Київстар с Грабово, Соловї, Комарово, хутір Заріка, с Ниці
2 КТП-255 10:00 -17:00 с Любохини вул Цьосі, Перемоги
3 ПЛ-10кВ Л-27-08 10:00 – 17:00 смт Стара Вижівка вул Ювілейна,Михайлівська,
с Чевель, Залюття, Текля,Глухи
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-235 с.Мокрець Л-3
10:00-16:00
ФГ «Поліська родина» - адмінприміщення с..Мокрець вул. Васильчука, Ковельська
2 ПЛ-10 кВ Л-64-02 від ЗТП-109 до КТП-80 10:00-16:00
ФГ «Мартіросян» - тр.бригада с.Ружин
3 КТП-182 10:00-13:00 с.Поляна
4 КТП-158 14:00-16:00 Новодвірівська с/р – пож.депо, відділ освіти – школа, столова,майстерня, РСТ –магазин, УДППЗ «Укрпошта»- пошта, ПАТ «уУкртелеком» - АТС, ФАП, ФОП Кмін Р.В.- магазин с.Осьмиговичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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