Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-384 09:00 - 17:00 Магазин с. Хворостів с. Хворостів, вул. Лісна, Польова, Сільська, ТихаВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00-17:00с. Іванівка2. 10:00-17:00с. Лежниця1. 09:30 – 16:30с. Видерта вул.Центральна2. 09:40 – 17:00 Церква, медичний пункт, ССТ Сошичне, школа, АТС, клуб, сільська рада с.Качин, ПП Ткачук Р.І.,ПП Кисляк С.В., ПП Кисляк С.В., ПП Мишей Р.В., церква пятедисятників, ПП Приймачук М.М., с.Качин, с.Ставище,1. 9:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272. 9:00-18:00 ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариствоПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3. ПЛ-0,4кВ КТП-3279:00-17:00 ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.ЦуманьПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цуманьвул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-191. 9:00-17:00Ковельське РЖКП №2ПТМ"Ковельтепло"Бойлерна №5ФОП Зощук А.А. м.Ковель, вул.Т.Боровця2. ПС №35/10 «Колодяжне»ПЛ – 10 кВ Л.9:00-17:00ФОП Калибоверда І.Ф.Волинський краєзнавчий музей Лесі УкраїнкиФОП Сандлер В.Я.ФГ "Симфонія"Ковельське МТМОФОП Марчук Р.А.ФОП Романюк В.В.Ковельське РайвоВол.дирекція УДППЗСвято-Миколаївська церкваС/Р КолодяжнеЛьвівська залізницяВАТ "Родючість"ТзОВ "Лапаст"ТзОВ "ВКФ Будсервіс"ФГ "Агро-Плюс"ФОП Тарасюк І. МПАТ "Дубномолоко"ТзОВ "АСТЕЛІТ"ТзОВ "ВКП " Каскад "ФОП Мельничук Л.В.СТзОВ ім .Л УкраїнкиЦерква с.ВолошкиФОП Єрьоменко О.О.ФОП Мороз Н.Ф.Громада ЄХБ ВолошкиДП "Західтранс"ФОП Самчук Л.П.ТзОВ "ВКП " Каскад "ФОП Солов'янчук А.ФКовельське СЛАТ "Тур"ФОП Ревчук В.О.ФОП Спичак М.І.Дубівське СТРелігійна грома ЄХБ СкулинФОП Коваль О.С.ДП "Ков. Лісове господарствоФОП Хороших О.А.СВК"Світанок"ФОП Яцків Г.М.Ф.О. Хом'як О.Я.ФОП Приступа А.ВСВК"Світанок"ФОП Ткачук О.В.ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"ПзІІ"Лукойл-Україна"ПАТКовельське ПМК-62ТзОВ "Ліси Волині"Сад.масив "Урожай"МПП"Козацька заставаСад масив "Будівельник"с.Колодяжес.Будищес.Любитівс.СкулинВимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-17:00 База БакаліяНавчальний комбінат комун управлінняФасовочний цехМодуль1.КТП-227 09:30-16:00 с. Чаруків вул. Рибгоспна2. КТП-258 09:30-17:00 Церква, ФОП Мащієвський с. Г.Полонка, вул. Горохівська, Прибережна, Зелена1 пл-10 л 52-02 від лр-166 до квн-22 9:00 – 17:00 школа с.Сильно.КрушинецьФОП Стукач М.Ф.Д. садок с.Сильно с.Сильне. Крушинець. Гуменці2 пл-10 л 58-05 від лр-26л 58-08 від лр-20 9:00 – 17:00 Школа.Дит.садок.церква.магазини с.Полапи с.Полапи.Сокіл3 пл-10 л26-04 від лвн-144 до лвн-154 9:00 – 19:00с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"Венське екологічний постс.ПоложевоВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-165 10:00-17:00 Релігійна громада, с. Новосілки.1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-37 09:00 – 17:00 м.Нововолинськвул.Чехова, 13-21, 6-14вул.Чайковського, 20-30, 19/2-31вул.К.Ольги, 20-302 ПЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-3 09:00 – 17:00 Відділ поліції, Українська пожежна страхова компанія, ДАІ, міська друкарня, ощадбанк філія №0115, Свято-Покровська церква, магазини: BOSCH, Папірус, Родюче поле, агенція Центр нерухомості, кримінальне бюро м.Нововолинськвул.Нововолинська, 2-22, 1-153 КЛ-0,4 кВ Л-1, Л-6 ТП-8 09:00 – 17:00 Будінвест, монтаж натяжних стель, ТзОВ Буг-біс, магазини: Ажур, Контрол Z м.Нововолинськвул.Нововолинська, 514 ЦРП-8 Т-1 09:00 – 17:00 Дахбуд, МП Гарант, УДКР, АЗС, ветлікарня, п-ць Рябко Л.І., п-ць Мисливець Г.О., автостоянка, п-ць Свистун, п-ць Тимейчук м.Нововолинськ1 ПЛ-0,4кв Л-2 від ТП-6 для чистки траси 9:00 - 17:00 частково с. Видраниця(х.Задолина)1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6 ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7 КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8 КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9 ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10 ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11 ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12 ПЛ-0,4 кВ КТП-186 9:00-17:00 бригада-21 ПЛ-10кВ Л-13-01 від ЛР-21 10:00 -17:00 КТП-111 Вишка Київстар с Грабово, Соловї, Комарово, хутір Заріка, с Ниці2 КТП-255 10:00 -17:00 с Любохини вул Цьосі, Перемоги3 ПЛ-10кВ Л-27-08 10:00 – 17:00 смт Стара Вижівка вул Ювілейна,Михайлівська,с Чевель, Залюття, Текля,Глухи1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-235 с.Мокрець Л-310:00-16:00ФГ «Поліська родина» - адмінприміщення с..Мокрець вул. Васильчука, Ковельська2 ПЛ-10 кВ Л-64-02 від ЗТП-109 до КТП-80 10:00-16:00ФГ «Мартіросян» - тр.бригада с.Ружин3 КТП-182 10:00-13:00 с.Поляна4 КТП-158 14:00-16:00 Новодвірівська с/р – пож.депо, відділ освіти – школа, столова,майстерня, РСТ –магазин, УДППЗ «Укрпошта»- пошта, ПАТ «уУкртелеком» - АТС, ФАП, ФОП Кмін Р.В.- магазин с.Осьмиговичі