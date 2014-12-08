На Донбасі від обстрілів загинуло четверо бійців





Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, - передає



"Від початку поточної доби сьогодні, 6 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстріли наших позицій", - сказав Гуцуляк.



Так, о 00:45 протягом майже години ворог застосовував озброєння бойової машини піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівка Донецької області.



О 10:20 російські бойовики розпочали обстріл з РПГ (ручний протитанковий гранатомет – ред.) поблизу Павлополя.



"Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення, несумісні з життям", - додав Гуцуляк.



Нагадаємо, 5 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, бойовики двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог два рази порушив режиму припинення вогню, в результаті чого четверо українських військових загинули.Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, - передає УНН. "Від початку поточної доби сьогодні, 6 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстріли наших позицій", - сказав Гуцуляк.Так, о 00:45 протягом майже години ворог застосовував озброєння бойової машини піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівка Донецької області.О 10:20 російські бойовики розпочали обстріл з РПГ (ручний протитанковий гранатомет – ред.) поблизу Павлополя."Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення, несумісні з життям", - додав Гуцуляк.Нагадаємо, 5 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, бойовики двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї.

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