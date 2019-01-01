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На фестивалі під Луцьком виготовлятимуть екокилимки із вживаного одягу

На фестивалі під Луцьком виготовлятимуть екокилимки із вживаного одягу
У громаді під Луцьком відбудеться Фестиваль Боратинської громади-2019.

Про це повідомили на сайті ОТГ у Facebook.

«Цього року ми також піднімаємо тему екології та пропагуємо екологічний спосіб життя, орієнтований на збереження природи та всіх ресурсів.

Однією з ідей, яка виникла під час обговорення концепції Фестивалю – виготовлення килимків із вторсировини – вживаного одягу. Екологічні плетені вироби ми запропонуємо на Фестивалі у якості карематів», – йдеться у повідомленні.

Еко-рух з виготовлення килимків уже успішно стартував. За два дні, на фестивалі «Бандерштат, майстрині та майстрі Боратинської громади разом з волонтерами та активістами встигли виготовити вже близько півсотні таких килимків. Однак, зупинятися на досягнутому ніхто не збирається. Ціль – виготовити до Фестивалю щонайменше 200 килимків.

«Тому, запрошуємо долучатися до акції усіх, хто володіє мистецтвом плетіння, а також тих, хоче навчитися цій справі. На того, хто передасть найбільше килимків, чекає цінний подарунок! Поки що лідирує жителька громади, яка передала 6 килимків.

За детальною інформацією звертайтеся за номером телефону +380957084015 або пишіть на електронну адресу [email protected]

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Теги: Боратин, Волинь, фестиваль
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