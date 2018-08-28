На Заході України очікують грози
Сьогодні, 15:05
В Україні ускладення погодних умов очікують у західних областях та у Закарпатті.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"За прогнозами УкрГідрометценту, 7 серпня вночі на Закарпатті, вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"За прогнозами УкрГідрометценту, 7 серпня вночі на Закарпатті, вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
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