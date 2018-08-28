На Заході України очікують грози





Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.



"За прогнозами УкрГідрометценту, 7 серпня вночі на Закарпатті, вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні ускладення погодних умов очікують у західних областях та у Закарпатті.Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій."За прогнозами УкрГідрометценту, 7 серпня вночі на Закарпатті, вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

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