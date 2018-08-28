вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Заході України очікують грози

На Заході України очікують грози
В Україні ускладення погодних умов очікують у західних областях та у Закарпатті.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За прогнозами УкрГідрометценту, 7 серпня вночі на Закарпатті, вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грози, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині біля будівлі згоріло 450 тюків
Сьогодні, 15:26
На Львівщині обікрали волинянина
Сьогодні, 15:06
На Заході України очікують грози
Сьогодні, 15:05
Волинська дзюдоїстка стала бронзовою призеркою Кубку Європи
Сьогодні, 14:55
На фестивалі під Луцьком виготовлятимуть екокилимки із вживаного одягу
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
На Україну сунуть грози На Україну сунуть грози
24 квітень, 17:03
Волинян попереджають про грози Волинян попереджають про грози
28 серпень, 2018, 10:48
У західних областях України – дощова погода У західних областях України – дощова погода
17 серпень, 2018, 09:29
Синоптики попереджають про грози Синоптики попереджають про грози
05 серпень, 2018, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» – шкільний ярмарок*
Сьогодні, 16:18
 0
Вперше на Волині у картоплі виявили вид небезпечного шкідника: ввели карантин
Сьогодні, 16:15
 0
У Луцьку нахабні шахраї «розвели» на гроші пенсіонера
Сьогодні, 15:57
 0
Волинське місто отримало мільйон субвенції
Сьогодні, 15:55
 0
Судили волинянина, який продавав медовуху на фестивалі «Волинська Голландія»
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿