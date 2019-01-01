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Рай для рибалок: неймовірні світлини Пулемецького озера. ФОТО

Рай для рибалок: неймовірні світлини Пулемецького озера. ФОТО
Пулемецьке озеро є другим за величиною після Світязя у групі Шацьких озер.

І воно є не менш прекрасним, ніж велетень-Світязь, - пише Район.Шацьк.

Розташоване між селами Пульмо та Пулемець, озеро вабить до себе затятих любителів та професіоналів риболовлі, адже його площа становить 1600 га, а довжина берегової лінії простягається аж на 16 кілометрів. Тут – справжній рай для рибалок, бо водиться тут 21 вид риб, з яких широко розповсюджені щука, плітка, краснопірка, карась, в'юн і лин. Рідко можна побачити сома. В озері є вид-вселенці — це чудський сиг (в народі його називають ріпус), вугор, карликовий сомик та судак.

Вранці на Пулемецькому рибалок чекає тиша і спокій, а ще - неймовірний схід сонця, тихе плесо води, з якого димом піднімається туман.
Рай для рибалок: неймовірні світлини Пулемецького озера. ФОТО
Рай для рибалок: неймовірні світлини Пулемецького озера. ФОТО
Рай для рибалок: неймовірні світлини Пулемецького озера. ФОТО
Рай для рибалок: неймовірні світлини Пулемецького озера. ФОТО
Рай для рибалок: неймовірні світлини Пулемецького озера. ФОТО
Рай для рибалок: неймовірні світлини Пулемецького озера. ФОТО
Рай для рибалок: неймовірні світлини Пулемецького озера. ФОТО

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Теги: Пулемецьке озеро, фото
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