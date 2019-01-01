У селі на Волині біля будівлі згоріло 450 тюків





Про це на сторінці Журавичівської громади написала користувачка Василина Мекуш.



"Журавичівською МПО вчасно ліквідовано пожежу у с.Берестяне, де загорілося 450 тюків, які знаходилися поблизу господарської будівлі. Сьогодні пройшов хрещення новий працівник Олександр Ковальчук, який перший день на роботі", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Берестяне Ківерцівського району загорілося 450 тюків, які знаходилися поблизу господарської будівлі. Пожежу вчасно ліквідували рятувальники.Про це на сторінці Журавичівської громади написала користувачка"Журавичівською МПО вчасно ліквідовано пожежу у с.Берестяне, де загорілося 450 тюків, які знаходилися поблизу господарської будівлі. Сьогодні пройшов хрещення новий працівник Олександр Ковальчук, який перший день на роботі", - йдеться у повідомлені.

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