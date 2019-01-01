У селі на Волині біля будівлі згоріло 450 тюків
Сьогодні, 15:26
У селі Берестяне Ківерцівського району загорілося 450 тюків, які знаходилися поблизу господарської будівлі. Пожежу вчасно ліквідували рятувальники.
Про це на сторінці Журавичівської громади написала користувачка Василина Мекуш.
"Журавичівською МПО вчасно ліквідовано пожежу у с.Берестяне, де загорілося 450 тюків, які знаходилися поблизу господарської будівлі. Сьогодні пройшов хрещення новий працівник Олександр Ковальчук, який перший день на роботі", - йдеться у повідомлені.
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Про це на сторінці Журавичівської громади написала користувачка Василина Мекуш.
"Журавичівською МПО вчасно ліквідовано пожежу у с.Берестяне, де загорілося 450 тюків, які знаходилися поблизу господарської будівлі. Сьогодні пройшов хрещення новий працівник Олександр Ковальчук, який перший день на роботі", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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