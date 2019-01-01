Судили волинянина, який продавав медовуху на фестивалі «Волинська Голландія»





За даними фіскальної служби, чоловік, який працює у Ковелі вчителем, нібито порушив правила ведення господарської діяльності: здійснив торгівлю алкогольними напоями без отримання відповідної ліцензії, а також без реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності в органах державної влади, - пише



На ковельчанина склали протокол про адмінправопорушення, передбачене ч. 1 ст. 164 КУпАП.



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В судовому засіданні він провину не визнав та пояснив, що був запрошений організаторами цьогорічного фестивалю тюльпанів «Волинська Голландія» для демонстрації та куштування відвідувачами продуктів бджільництва власного виробництва, серед яких був представлений мед питний. Через незначний час після початку демонстрації продукції представники фіскальної служби повідомили його про невідповідність такої діяльності вимогам законодавства та вилучили напої, які вважали алкогольними.



Ковельський міськрайонний суд дійшов висновку про відсутність в діях медовара складу адмінправопорушення, оскільки в матеріалах справи немає переконливих доказів здійснення ним торгівлі та факту віднесення вилученої продукції до алкогольних напоїв. Складений посадовими особами фіскальної служби протокол взагалі не відповідає вимогам статті 256 КУпАП. Зокрема, в документі відсутні відомості про дату, час та місце вчинення правопорушення.



Суд постановив провадження в справі закрити та повернути господарю вилучені, згідно протоколу, напої: 6 пляшок «Секрет довголіття», 7 пляшок «Волинський калейдоскоп» та 4 пляшки «Мед питний «Лесин край».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фіскальна служба хотіла притягнути до адміністративної відповідальності мешканця Ковеля за продаж питного меду.За даними фіскальної служби, чоловік, який працює у Ковелі вчителем, нібито порушив правила ведення господарської діяльності: здійснив торгівлю алкогольними напоями без отримання відповідної ліцензії, а також без реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності в органах державної влади, - пише Район.Ковель На ковельчанина склали протокол про адмінправопорушення, передбачене ч. 1 ст. 164 КУпАП.В судовому засіданні він провину не визнав та пояснив, що був запрошений організаторами цьогорічного фестивалю тюльпанів «Волинська Голландія» для демонстрації та куштування відвідувачами продуктів бджільництва власного виробництва, серед яких був представлений мед питний. Через незначний час після початку демонстрації продукції представники фіскальної служби повідомили його про невідповідність такої діяльності вимогам законодавства та вилучили напої, які вважали алкогольними.Ковельський міськрайонний суд дійшов висновку про відсутність в діях медовара складу адмінправопорушення, оскільки в матеріалах справи немає переконливих доказів здійснення ним торгівлі та факту віднесення вилученої продукції до алкогольних напоїв. Складений посадовими особами фіскальної служби протокол взагалі не відповідає вимогам статті 256 КУпАП. Зокрема, в документі відсутні відомості про дату, час та місце вчинення правопорушення.Суд постановив провадження в справі закрити та повернути господарю вилучені, згідно протоколу, напої: 6 пляшок «Секрет довголіття», 7 пляшок «Волинський калейдоскоп» та 4 пляшки «Мед питний «Лесин край».

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