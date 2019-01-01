У Луцьку нахабні шахраї «розвели» на гроші пенсіонера





Інцидент трапився цієї ночі, близько 1-ої години, - пише газета

Чоловік, який представився його сином, повідомив, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і зараз перебуває у міській лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями. Він повідомив, що має поламані ребра й щелепу та потребує значної суми коштів на лікування. На жаль, дідуся не насторожило запитання «Скільки ви маєте грошей?». І він відповів, що може передати тисячу доларів та більше 30 тисяч гривень.



Чоловік, який представився його сином, повідомив, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і зараз перебуває у міській лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.



Тож «син» надиктував пенсіонерові заяву, яку той написав, а після цього сказав, що не може більше говорити, а по гроші прийде слідчий, який і розкаже деталі. «Слідчий» подзвонив у двері буквально через 5 хвилин. Старенький впустив його, той перерахував гроші, забрав написану заяву і зник. Ще через певний час до пенсіонера знову подзвонили. Цього разу сказали, що потерпіла особа померла, і потрібно ще 20 тисяч доларів для "врегулювання ситуації".



Лише після цього чоловік зрозумів, що спілкувався не зі своїм сином і одразу зателефонував у поліцію. Наразі поліція з’ясовує всі обставини цієї події.



Ольга Бузулук

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Чоловік, який представився його сином, повідомив, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і зараз перебуває у міській лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями. Він повідомив, що має поламані ребра й щелепу та потребує значної суми коштів на лікування. На жаль, дідуся не насторожило запитання «Скільки ви маєте грошей?». І він відповів, що може передати тисячу доларів та більше 30 тисяч гривень.Чоловік, який представився його сином, повідомив, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і зараз перебуває у міській лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.Тож «син» надиктував пенсіонерові заяву, яку той написав, а після цього сказав, що не може більше говорити, а по гроші прийде слідчий, який і розкаже деталі. «Слідчий» подзвонив у двері буквально через 5 хвилин. Старенький впустив його, той перерахував гроші, забрав написану заяву і зник. Ще через певний час до пенсіонера знову подзвонили. Цього разу сказали, що потерпіла особа померла, і потрібно ще 20 тисяч доларів для "врегулювання ситуації".Лише після цього чоловік зрозумів, що спілкувався не зі своїм сином і одразу зателефонував у поліцію. Наразі поліція з’ясовує всі обставини цієї події.

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