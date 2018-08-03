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У «ПортCity» – шкільний ярмарок*

У «ПортCity» – шкільний ярмарок*
Позаду уже – екватор літа, саме час подумати та спланувати підготовку до нового навчального року. Саме тому 10 та 11 серпня ТРЦ «ПортCity» організовує шкільний ярмарок.

Про це інформує прес-служба закладу.

Окрім товарів для школи, які можна буде придбати на ярмарку від гіпермаркету «Там Там», 11 серпня з 12:00 відбуватимуться цікаві освітні проекти, презентації, майстер-класи для школярів від партнерів події: іноваційної школи «Think Global», школи усного рахунку «Соробан», маленької школи «Розумаха», клубу свідомого батьківства «Бджілка Мая», дитячого центру «Веселка», дитячого центру «Левеня», науково-технічної студії розвитку дітей «Robocamp».

Протягом двох днів буде також діяти ярмарок Handmade, де можна буде придбати цікаві та корисні вироби ручної роботи. 11 серпня відбудеться також турнір-майстерклас «Супер Фермер» від магазину BeSmart, що знаходиться на 3-му поверсі ТРЦ.

Ну і найголовніше: на святі усі охочі зможуть не лише повчитися, а й розважитися та отримати цінні подарунки.

Запрошують як дітей, так і дорослих. До того ж, запрошують партнерів до участі в ярмарку. Деталі за тел.: 067 334 35 66.

У «ПортCity» – шкільний ярмарок*


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Теги: «ПортCity», ярмарок, школа
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