У Княгининку автобус з дітьми протаранив легковика: деталі аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
На трасі у селі Княгининок автобус в’їхав у припаркований на узбіччі легковик. Машина від удару врізалася у стовп. Водійка з дитиною в цей момент були в амбулаторії.
Лікарка Лариса Зінчук розповіла, що була свідком ДТП, - пише Суспільне Волині.
З її слів, в автобусі їхали діти. За допомогою до медиків ніхто з них не звертався.
"Я не знаю скільки там було дітей, але вони сиділи у автобусі. А водій каже, що гав зловив", - розповідає очевидиця Лариса Зінчук.
Водій автобуса розповісти, що сталося – не захотів.
Деталі – у сюжеті:
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Лікарка Лариса Зінчук розповіла, що була свідком ДТП, - пише Суспільне Волині.
З її слів, в автобусі їхали діти. За допомогою до медиків ніхто з них не звертався.
"Я не знаю скільки там було дітей, але вони сиділи у автобусі. А водій каже, що гав зловив", - розповідає очевидиця Лариса Зінчук.
Водій автобуса розповісти, що сталося – не захотів.
Деталі – у сюжеті:
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