У Княгининку автобус з дітьми протаранив легковика: деталі аварії. ВІДЕО





Лікарка Лариса Зінчук розповіла, що була свідком ДТП, - пише



З її слів, в автобусі їхали діти. За допомогою до медиків ніхто з них не звертався.



"Я не знаю скільки там було дітей, але вони сиділи у автобусі. А водій каже, що гав зловив", - розповідає очевидиця Лариса Зінчук.



Водій автобуса розповісти, що сталося – не захотів.



Деталі – у сюжеті:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі у селі Княгининок автобус в’їхав у припаркований на узбіччі легковик. Машина від удару врізалася у стовп. Водійка з дитиною в цей момент були в амбулаторії.Лікаркарозповіла, що була свідком ДТП, - пише Суспільне Волині З її слів, в автобусі їхали діти. За допомогою до медиків ніхто з них не звертався."Я не знаю скільки там було дітей, але вони сиділи у автобусі. А водій каже, що гав зловив", - розповідає очевидиця Лариса Зінчук.Водій автобуса розповісти, що сталося – не захотів.Деталі – у сюжеті:

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