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У Княгининку автобус з дітьми протаранив легковика: деталі аварії. ВІДЕО

У Княгининку автобус з дітьми протаранив легковика: деталі аварії. ВІДЕО
На трасі у селі Княгининок автобус в’їхав у припаркований на узбіччі легковик. Машина від удару врізалася у стовп. Водійка з дитиною в цей момент були в амбулаторії.

Лікарка Лариса Зінчук розповіла, що була свідком ДТП, - пише Суспільне Волині.

З її слів, в автобусі їхали діти. За допомогою до медиків ніхто з них не звертався.

"Я не знаю скільки там було дітей, але вони сиділи у автобусі. А водій каже, що гав зловив", - розповідає очевидиця Лариса Зінчук.

Водій автобуса розповісти, що сталося – не захотів.

Деталі – у сюжеті:



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Теги: Луцьк, Княгининок, Волинь, ДТП, авіарія
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