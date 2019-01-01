На Волині спіймали «на гарячому» трьох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО





Про це інформує прес-служба



Так, вчора, 5 серпня, на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужих рибалок щодо вилову риби забороненим знаряддям лову.



Під час обстеження водного об’єкта затримали 3-х чоловіків, які ловили рибу забороненим знаряддям лову – «кловнею».



На правопорушників склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Заборонене знаряддя лову вилучили.



«Дякуємо громадянам за активну позицію, небайдужість до рибної галузі та допомогу у виявленні правопорушень. Ваша підтримка для нас важлива. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибоохоронного патруля: (067) 360-78-40» - повідомили в Управлінні Держрибагентства у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На річці Лютиця поблизу села Пожарки Рожищенського району затримали 3-х браконьєрів, які ловили рибу забороненим знаряддям.Про це інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля. Так, вчора, 5 серпня, на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужих рибалок щодо вилову риби забороненим знаряддям лову.Під час обстеження водного об’єкта затримали 3-х чоловіків, які ловили рибу забороненим знаряддям лову – «кловнею».На правопорушників склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Заборонене знаряддя лову вилучили.«Дякуємо громадянам за активну позицію, небайдужість до рибної галузі та допомогу у виявленні правопорушень. Ваша підтримка для нас важлива. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибоохоронного патруля: (067) 360-78-40» - повідомили в Управлінні Держрибагентства у Волинській області.

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