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На Волині спіймали «на гарячому» трьох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО

На Волині спіймали «на гарячому» трьох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО
На річці Лютиця поблизу села Пожарки Рожищенського району затримали 3-х браконьєрів, які ловили рибу забороненим знаряддям.

Про це інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, вчора, 5 серпня, на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужих рибалок щодо вилову риби забороненим знаряддям лову.

Під час обстеження водного об’єкта затримали 3-х чоловіків, які ловили рибу забороненим знаряддям лову – «кловнею».

На правопорушників склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Заборонене знаряддя лову вилучили.

«Дякуємо громадянам за активну позицію, небайдужість до рибної галузі та допомогу у виявленні правопорушень. Ваша підтримка для нас важлива. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибоохоронного патруля: (067) 360-78-40» - повідомили в Управлінні Держрибагентства у Волинській області.

На Волині спіймали «на гарячому» трьох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО
На Волині спіймали «на гарячому» трьох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО

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Теги: браконьєри, заборонене знаряддя, Волинь
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