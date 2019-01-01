На Волині спіймали «на гарячому» трьох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО
Сьогодні, 16:42
На річці Лютиця поблизу села Пожарки Рожищенського району затримали 3-х браконьєрів, які ловили рибу забороненим знаряддям.
Про це інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, вчора, 5 серпня, на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужих рибалок щодо вилову риби забороненим знаряддям лову.
Під час обстеження водного об’єкта затримали 3-х чоловіків, які ловили рибу забороненим знаряддям лову – «кловнею».
На правопорушників склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Заборонене знаряддя лову вилучили.
«Дякуємо громадянам за активну позицію, небайдужість до рибної галузі та допомогу у виявленні правопорушень. Ваша підтримка для нас важлива. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибоохоронного патруля: (067) 360-78-40» - повідомили в Управлінні Держрибагентства у Волинській області.
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Про це інформує прес-служба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, вчора, 5 серпня, на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужих рибалок щодо вилову риби забороненим знаряддям лову.
Під час обстеження водного об’єкта затримали 3-х чоловіків, які ловили рибу забороненим знаряддям лову – «кловнею».
На правопорушників склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Заборонене знаряддя лову вилучили.
«Дякуємо громадянам за активну позицію, небайдужість до рибної галузі та допомогу у виявленні правопорушень. Ваша підтримка для нас важлива. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибоохоронного патруля: (067) 360-78-40» - повідомили в Управлінні Держрибагентства у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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