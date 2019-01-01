В Україні почали діяти нові правила маркування продуктів
Сьогодні, 16:50
З сьогоднішнього дня в Україні поступово будуть змінюватися етикетки товарів у магазинах.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зазначимо, що з сьогоднішнього дня в Україні поступово будуть змінюватися етикетки товарів у магазинах, тому що починають діяти нові правила маркування харчової продукції.
Так, Верховна рада України 6 грудня 2018 року схвалила в другому читанні законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів про харчові продукти".
Законом регулюються обов'язки операторів ринку харчових продуктів, відповідальних за надання інформації про харчові продукти. Забороняється використання інформації, яка може ввести споживача в оману, особливо в частині властивостей і характеристик харчових продуктів і наслідків їх споживання, а також в частині приписування лікувальних властивостей харчових продуктів.
Так, тепер, відповідно до закону, інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача та не повинна вводити в оману стосовно характеристик, властивостей, складу харчових продуктів. Дана вимога поширюватиметься як на рекламу харчових продуктів, так і на спосіб розміщення та представлення харчових продуктів для реалізації, зокрема форму, зовнішній вигляд, упаковку.
Також у Мінагрополітики повідомили, що від сьогодні вводяться нові вимоги до інформування споживачів про харчові продукти.
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Про це повідомляє РБК-Україна.
Зазначимо, що з сьогоднішнього дня в Україні поступово будуть змінюватися етикетки товарів у магазинах, тому що починають діяти нові правила маркування харчової продукції.
Так, Верховна рада України 6 грудня 2018 року схвалила в другому читанні законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів про харчові продукти".
Законом регулюються обов'язки операторів ринку харчових продуктів, відповідальних за надання інформації про харчові продукти. Забороняється використання інформації, яка може ввести споживача в оману, особливо в частині властивостей і характеристик харчових продуктів і наслідків їх споживання, а також в частині приписування лікувальних властивостей харчових продуктів.
Так, тепер, відповідно до закону, інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача та не повинна вводити в оману стосовно характеристик, властивостей, складу харчових продуктів. Дана вимога поширюватиметься як на рекламу харчових продуктів, так і на спосіб розміщення та представлення харчових продуктів для реалізації, зокрема форму, зовнішній вигляд, упаковку.
Також у Мінагрополітики повідомили, що від сьогодні вводяться нові вимоги до інформування споживачів про харчові продукти.
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Коментарі 1
А хто це буде контролювати виробника на предмет випуску якісної харчової продукції?Допоки не буде контролюючого органу з правом лишати ліцензії,ніяка нова маріровка не допоможе.
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