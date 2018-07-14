Відомий волинський стриптизер оголиться на День села
Сьогодні, 17:15
Село Вишеньки Рожищенського району відзначатиме своє свято. День села запланували на 10 серпня, початок о 15:30.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла жителька села Антоніна Клімчук, - пише Район.Рожище.
Свято розпочнеться із виступу духового оркестру. Також у програмі: дует бандуристок, вокальна група «Яворина», гуморист Микола Репецький, шоу-балет «Elite-Dance». Тішитиме господарів та гостей свята й заслужений артист України Адам Горбатюк.
Окрім того, анонсують виступ відомого стрипизера. «Опівночі прибуде Містер Тіко», – йдеться в анонсі.
Серед розваг також: лотерея, конкури, дитяче містечко розваг, смажений кабанчик, уха.
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Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла жителька села Антоніна Клімчук, - пише Район.Рожище.
Свято розпочнеться із виступу духового оркестру. Також у програмі: дует бандуристок, вокальна група «Яворина», гуморист Микола Репецький, шоу-балет «Elite-Dance». Тішитиме господарів та гостей свята й заслужений артист України Адам Горбатюк.
Окрім того, анонсують виступ відомого стрипизера. «Опівночі прибуде Містер Тіко», – йдеться в анонсі.
Серед розваг також: лотерея, конкури, дитяче містечко розваг, смажений кабанчик, уха.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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