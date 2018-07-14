Відомий волинський стриптизер оголиться на День села





Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла жителька села Антоніна Клімчук, - пише Район.Рожище.



Свято розпочнеться із виступу духового оркестру. Також у програмі: дует бандуристок, вокальна група «Яворина», гуморист Микола Репецький, шоу-балет «Elite-Dance». Тішитиме господарів та гостей свята й заслужений артист України Адам Горбатюк.



Окрім того, анонсують виступ відомого стрипизера. «Опівночі прибуде Містер Тіко», – йдеться в анонсі.



Серед розваг також: лотерея, конкури, дитяче містечко розваг, смажений кабанчик, уха.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Село Вишеньки Рожищенського району відзначатиме своє свято. День села запланували на 10 серпня, початок о 15:30.Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла жителька села Антоніна Клімчук, - пише Район.Рожище.Свято розпочнеться із виступу духового оркестру. Також у програмі: дует бандуристок, вокальна група «Яворина», гуморист Микола Репецький, шоу-балет «Elite-Dance». Тішитиме господарів та гостей свята й заслужений артист УкраїниОкрім того, анонсують виступ відомого стрипизера. «Опівночі прибуде Містер Тіко», – йдеться в анонсі.Серед розваг також: лотерея, конкури, дитяче містечко розваг, смажений кабанчик, уха.

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