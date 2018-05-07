Небезпечні кліщі: на Волині двоє людей «підчепили» смертельну хворобу
Сьогодні, 17:03
На Волині за тиждень двоє людей занедужали на хворобу Лайма через укуси кліщів.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Встановили, що одна захворіла постраждала від нападу кліща в місті Камінь-Каширський.
Натомість лучанка, якій діагностували хворобу Лайма, місця зараження вказати не може. Загалом із початку року в області від укусів кліщів занедужало 15 осіб, зокрема 2 дітей.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Встановили, що одна захворіла постраждала від нападу кліща в місті Камінь-Каширський.
Натомість лучанка, якій діагностували хворобу Лайма, місця зараження вказати не може. Загалом із початку року в області від укусів кліщів занедужало 15 осіб, зокрема 2 дітей.
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