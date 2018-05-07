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Небезпечні кліщі: на Волині двоє людей «підчепили» смертельну хворобу

Небезпечні кліщі: на Волині двоє людей «підчепили» смертельну хворобу
На Волині за тиждень двоє людей занедужали на хворобу Лайма через укуси кліщів.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Встановили, що одна захворіла постраждала від нападу кліща в місті Камінь-Каширський.

Натомість лучанка, якій діагностували хворобу Лайма, місця зараження вказати не може. Загалом із початку року в області від укусів кліщів занедужало 15 осіб, зокрема 2 дітей.

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Теги: кліщі, хвороба Лайма
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