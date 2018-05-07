Небезпечні кліщі: на Волині двоє людей «підчепили» смертельну хворобу





Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Встановили, що одна захворіла постраждала від нападу кліща в місті Камінь-Каширський.



Натомість лучанка, якій діагностували хворобу Лайма, місця зараження вказати не може. Загалом із початку року в області від укусів кліщів занедужало 15 осіб, зокрема 2 дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за тиждень двоє людей занедужали на хворобу Лайма через укуси кліщів.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Встановили, що одна захворіла постраждала від нападу кліща в місті Камінь-Каширський.Натомість лучанка, якій діагностували хворобу Лайма, місця зараження вказати не може. Загалом із початку року в області від укусів кліщів занедужало 15 осіб, зокрема 2 дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію