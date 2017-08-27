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У районі на Волині – новий спалах кору

У районі на Волині – новий спалах кору
В Україні зростає кількість випадків захворювання на кір. Так, у районі на Волині зафіксували новий спалах хвороби.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Повідомляють, в області зареєстрували 12 випадків кору, із них 7 - в Рожищенському районі.

Зазначають, тимчасове зниження захворюваності влітку відбувається завжди, проте, з початком навчального року очікується збільшення кількості постраждалих.

Тому медики радять вчасно зробити щеплення дитині до закінчення канікул.

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Теги: Нові спалахи кору, Рожищенський район, 7 випадків кору
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