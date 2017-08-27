У районі на Волині – новий спалах кору
Сьогодні, 19:33
В Україні зростає кількість випадків захворювання на кір. Так, у районі на Волині зафіксували новий спалах хвороби.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Повідомляють, в області зареєстрували 12 випадків кору, із них 7 - в Рожищенському районі.
Зазначають, тимчасове зниження захворюваності влітку відбувається завжди, проте, з початком навчального року очікується збільшення кількості постраждалих.
Тому медики радять вчасно зробити щеплення дитині до закінчення канікул.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Повідомляють, в області зареєстрували 12 випадків кору, із них 7 - в Рожищенському районі.
Зазначають, тимчасове зниження захворюваності влітку відбувається завжди, проте, з початком навчального року очікується збільшення кількості постраждалих.
Тому медики радять вчасно зробити щеплення дитині до закінчення канікул.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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