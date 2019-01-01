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Після купання у озері лучанка потрапила до лікарні з лептоспірозом

Після купання у озері лучанка потрапила до лікарні з лептоспірозом
На Волині цьогоріч зареєстрували перший випадок захворювання на лептоспіроз: захворіла 35-річна мешканка Луцька.

Жінка звернулась до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до 38,50 С, ломоту в тілі, загальну слабість, болі в спині, - пише Волинський лабораторний центр МОЗ України.

Постраждала перебувала на амбулаторному лікуванні близько тижня. Оскільки покращення в стані здоров’я не відбувалось, хвору госпіталізовали в міську клінічну лікарню.

Після проведених діагностичних досліджень жінці встановил діагноз «Лептоспіроз». На сьогодні вона продовжує лікування в інфекційній лікарні. В ході епідрозслідування виявили, що напередодні захворювання хвора перебувала на відпочинку на озерах Луцького (с. Сирники та с. Воротнів) та Ратнівського районів (с.Самари — озеро Луки).

Довідково: людина може інфікуватися збудником лептоспірозу при купанні у забруднених лептоспірами водоймах, при вживанні заражених харчових продуктів, під час догляду за хворими тваринами, через недотримання правил особистої гігієни. Мікроби потрапляють в організм людини не лише через травний тракт, а й через ушкоджену шкіру, слизові оболонки рота, носа, очей.

Джерелами збудників лептоспірозу є інфіковані тварини, переважно дрібні ссавці (мишовидні та водоплаваючі гризуни), комахоїдні, (хворі та носії збудника) сільськогосподарські тварини, собаки, промислові тварини (лисиці та ін.). Хвороба проявляється у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюються від легких (головний біль, гарячка, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висипання) до серйозних (ураження нирок, печінки, менінгіт) і навіть смерті.

Від людини до людини недуга не передається. Лептоспіроз часто складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань.

Для уникнення захворювання необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, бути обережними у водоймах, уникати контактів із інфікованими тваринами, триматися якомога далі від забруднень утворених випорожненнями тварин, а також боротися з гризунами.


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Теги: лептоспіроз, лучанка
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