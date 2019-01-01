У волинському селі на річці Прип'ять запрацював шлюз. ФОТО





Про це йдеться на сайті



Нагадаємо, рівень води в річці Прип'ять



Минулого тижня з робочою поїздкою на Старовижівщину приїжджала голова обласної ради Ірина Вахович та керівник бюджетної комісії Михайло Імберовський, де ознайомилися з проблемою обміління річки Прип'ять.



Голова обласної ради Ірина Вахович відразу ж взялася за контроль цієї ситуації. Вона провела робочу нараду за участю в.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислава Кравчука.



Він розповів, що на вказаному об'єкті потрібен новий шлюз. Згідно із вже наявною проектно-кошторисною документацією, на нову споруду потрібно 1 мільйон 420 гривень. Так, 1 мільйон гривень можна отримати з державного бюджету, а ще 420 гривень повинна дофінансувати обласна казна. Разом з тим, після візиту голови обласної ради та поширення інформації про обміління Прип'яті в соціальних мережах, Регіональний офіс все ж знайшов вихід з ситуації, хоча й тимчасовий. Пошкоджений шлюз підремонтували, використавши резервні ресурси водного фонду.



Ростислав Кравчук повідомив голові обласної ради, вода в річці почала прибувати та збільшилася на 1 метр 20 сантиметрів, тобто майже до попереднього рівня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Старовижівщині поблизу села Кримне знову запрацював шлюз на річці Прип'ять, який регулює воду на відстані 9 кілометрів по течії водойми.Про це йдеться на сайті Волинської обласної ради Нагадаємо, рівень води в річці Прип'ять катастрофічно знизився. Місцеві жителі скаржилися, що вода в криницях знаходиться дуже глибоко. Вони вважають, що причиною є зруйнований шлюз, який на балансі Державного агенства водних ресурсів України.Минулого тижня з робочою поїздкою на Старовижівщину приїжджала голова обласної радита керівник бюджетної комісії, де ознайомилися з проблемою обміління річки Прип'ять.Голова обласної ради Ірина Вахович відразу ж взялася за контроль цієї ситуації. Вона провела робочу нараду за участю в.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській областіВін розповів, що на вказаному об'єкті потрібен новий шлюз. Згідно із вже наявною проектно-кошторисною документацією, на нову споруду потрібно 1 мільйон 420 гривень. Так, 1 мільйон гривень можна отримати з державного бюджету, а ще 420 гривень повинна дофінансувати обласна казна. Разом з тим, після візиту голови обласної ради та поширення інформації про обміління Прип'яті в соціальних мережах, Регіональний офіс все ж знайшов вихід з ситуації, хоча й тимчасовий. Пошкоджений шлюз підремонтували, використавши резервні ресурси водного фонду.Ростислав Кравчук повідомив голові обласної ради, вода в річці почала прибувати та збільшилася на 1 метр 20 сантиметрів, тобто майже до попереднього рівня.

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