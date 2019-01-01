вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині «обчистили» автомобіль киянина

На Волині «обчистили» автомобіль киянина
Поліція Шацького відділення спіймала злодія, котрий викрав із автомобіля киянина ноутбук.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Так, у п’ятницю, 2 серпня, до Шацького відділення поліції звернувся 30-річний киянин та повідомив, що біля супермаркету у райцентрі Шацьк із його автомобіля Kia Rio викрали ноутбук, вартістю 16 тисяч гривень.

На місце виїхала група реагування патрульної поліції, правоохоронці встановили злодія. Ним виявився житель Львівської області.

Поліцейські з’ясували, що правопорушник, шляхом сканування сигналу до центрального замка проник в автомобіль, звідки викрав ноутбук.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодій, райцентр Шацьк, ноутбук, львів'янин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали ТОП-10 «спікерів» Луцької міської ради
Сьогодні, 18:01
На Волині «обчистили» автомобіль киянина
Сьогодні, 17:53
У волинському селі на річці Прип'ять запрацював шлюз. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Після купання у озері лучанка потрапила до лікарні з лептоспірозом
Сьогодні, 17:30
Рай для рибалок: неймовірні світлини Пулемецького озера. ФОТО
Сьогодні, 17:21
Схожі новини
На Волині велосипедного злодія викрили відеокамери На Волині велосипедного злодія викрили відеокамери
02 серпень, 11:12
На Волині злодії обікрали молитовний дім На Волині злодії обікрали молитовний дім
31 липень, 15:22
У Луцьку злодій із супермаркету викрав товару на понад тисячу гривень У Луцьку злодій із супермаркету викрав товару на понад тисячу гривень
02 липень, 12:47
На Волині викрили серійного злодія На Волині викрили серійного злодія
14 травень, 10:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали ТОП-10 «спікерів» Луцької міської ради
Сьогодні, 18:01
 0
На Волині «обчистили» автомобіль киянина
Сьогодні, 17:53
 0
У волинському селі на річці Прип'ять запрацював шлюз. ФОТО
Сьогодні, 17:45
 0
Після купання у озері лучанка потрапила до лікарні з лептоспірозом
Сьогодні, 17:30
 0
Рай для рибалок: неймовірні світлини Пулемецького озера. ФОТО
Сьогодні, 17:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿