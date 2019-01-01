На Волині «обчистили» автомобіль киянина





Про це повідомляє



Так, у п’ятницю, 2 серпня, до Шацького відділення поліції звернувся 30-річний киянин та повідомив, що біля супермаркету у райцентрі Шацьк із його автомобіля Kia Rio викрали ноутбук, вартістю 16 тисяч гривень.



На місце виїхала група реагування патрульної поліції, правоохоронці встановили злодія. Ним виявився житель Львівської області.



Поліцейські з’ясували, що правопорушник, шляхом сканування сигналу до центрального замка проник в автомобіль, звідки викрав ноутбук.



Слідчі оголосили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема, до трьох років позбавлення волі.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Шацького відділення спіймала злодія, котрий викрав із автомобіля киянина ноутбук.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області Так, у п’ятницю, 2 серпня, до Шацького відділення поліції звернувся 30-річний киянин та повідомив, що біля супермаркету у райцентрі Шацьк із його автомобіля Kia Rio викрали ноутбук, вартістю 16 тисяч гривень.На місце виїхала група реагування патрульної поліції, правоохоронці встановили злодія. Ним виявився житель Львівської області.Поліцейські з’ясували, що правопорушник, шляхом сканування сигналу до центрального замка проник в автомобіль, звідки викрав ноутбук.Слідчі оголосили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема, до трьох років позбавлення волі.Триває слідство.

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